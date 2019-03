Crawl (2019)

Regia: Alexandre Aja

Cast: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, Jose Palma

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: Usa, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 26 settembre 2019

Un horror intriso di suspense che lascia gli spettatori con il fiato sospeso prodotto da Sam Raimi: Kaya Scodelario si ritrova sola a combattere contro un’orda di coccodrilli per salvare suo padre, mentre fuori impazza un potentissimo uragano.

Crawl: sopravvivenza al limite

Haley Keller è una ragazza come tante, che si ritrova coinvolta in una esasperante prova di coraggio, quando un uragano di potenza 5 sconvolge la Florida, distruggendo la sua città natale e mettendo in serio pericolo la vita di sua padre. La giovane ragazza sembra essere una delle poche sopravvissute al disastro, ma il suo incubo è appena iniziato: Haley si ritrova infatti bloccata in una casa allagata, il cui livello dell’acqua si innalza sempre di più e sotto il quale si cela la minaccia di un branco di alligatori affamati. Nella casa non ci sono vie di fuga, così Haley per salvare la sua vita e quella di suo padre si trova coinvolta in una lotta alla sopravvivenza all’ultimo sangue con dei famelici coccodrilli.

Crawl: un horror low cost

Il regista francese Alexandre Aja, già noto per “Le colline hanno gli occhi” e “Piranha 3D”, decide di portare avanti il suo nuovo progetto seguendo l’esempio del campione di incassi “A Quiet Place - Un posto tranquillo", ovvero utilizzare un budget low cost, per realizzare una pellicola minimalista che solletichi l’inquietudine dello spettatore, intrappolandolo in un vertice di tensione. Oltre a “Crawl”, anche “Alligator”, “Rogue” e “Lake Placid” incentrano le loro storie su sanguinose battaglie tra giovani coraggiosi e il terrore delle acque della Florida: gli alligatori.