Box Office Italia: “Mamma mia – Ci risiamo!” ancora in testa alla classifica

Box Office Italia (14 – 16 settembre): “Mamma mia – Ci risiamo!” vince il weekend per la seconda settimana consecutiva, segue in seconda posizione “Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa“, in terza posizione si piazza “The Equalizer 2 – Senza Perdono” con Denzel Washington.

Box Office Italia: “Mamma mia – Ci risiamo!” ancora al vertice, nel podio anche Denzel Washington con “The Equalizer 2”

“Mamma mia – Ci risiamo!” è anche questa settimana il film più visto nei cinema italiani, con un incesso parziale di 676.251 euro che lo portano a un totale di 2.518.151 euro, il musical diretto da Ol Parker mantiene la testa della classifica del Box Office italiano.

Segue in seconda posizione, per la seconda settimana di fila il film d’animazione “Hotel Transylvania 3” che conferma di essere una delle pellicole più apprezzate anche di Settembre. Dracula e i suoi mostruosi amici chiudono questo weekend con un incasso parziale di 638.515 euro, per un totale complessivo pari a 11.468.457 di euro.

Il terzo posto della classifica di questa settimana, invece, è occupato dalla new entry “The Equilizer 2 – Senza Perdono” con protagonista il magnifico Denzel Washington. In sala dal 13 settembre, il thriller a cura del regista Antoine Fuqua ha incassato nelle sale italiane un totale di 594.179 euro.

Quarto posto invece, per la pellicola con protagonista John Travolta nei panni del cattivissimo boss John Gotti, dal titolo “Gotti – Il Primo Padrino“. Il film di Kevin Connolly nella sua settimana di debutto nei cinema italiani ha totalizzato un incasso pari a 530.529 euro.

In discesa il percorso di “Mission: Impossible – Fallout” che scivola in quinta posizione rispetto al terzo posto della settima precedente. Il parziale incassato durante questo weekend da questa pellicola è pari a 472.005 euro che lo portano così, a un totale di 4.649.053 euro.

Sesto posto per l’horror di Sylvain White “Slender Man“. Chiude la sua seconda settimana nelle sale italiane con un parziale di 348.397 euro che lo portano così a un guadagno totale pari a 1.178.969 euro.

Box Office Italia: i film che chiudono la classifica del weekend di metà settembre

La commedia del regista Baltasar Kormákur dal titolo “Resta con me” si posiziona settima nella classifica dei film più visti al cinema dal 14 al 16 settembre in Italia. La pellicola ha chiuso questo weekend con un incasso parziale di 306.555 euro per un totale complessivo che ammonta a 2.947.210 euro.

Ottavo posto per il film “Un affare di famiglia” del regista Kore’eda Hirokazu, che racconta i rapporti umani e sociali dei componenti di una comune famiglia asiatica. Il lungometraggio nel suo primo fine settimana nelle sale italiane ha incassato ottenuto un guadagno totale pari a 239.914 euro.

Chiudono il Box Office Italiano di metà settembre due pellicole italiane: “Sulla mia pelle” e “La profezia dell’Armadillo” rispettivamente in nona e decima posizione.

Il film del regista Alessio Cremonini con protagonista Alessandro Borghi che racconta la drammatica vicenda giudiziaria legata alla morte di Stefano Cucchi, ottiene un buon riscontro nelle sale cinematografiche italiane con un incasso totale pari a 244.479 euro. Un risultato così positivo in termini di guadagni, non era così scontato, soprattutto considerando che “Sulla mia pelle” è anche disponibile per gli abbonati sulla piattaforma di Netflix.

Ultimo posto, invece, per la pellicola del regista esordiente Emanuele Scaringi, basata sull’acclamata opera del fumettista italiano Zerocalcare. “La profezia dell’Armadillo” nella sua settimana di debutto al cinema ha incassato un totale pari a 147.061 euro.

Chiara Broglietti

17/09/2018