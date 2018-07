Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa - Recensione: i mostri continuano a cavalcare l'onda del successo

Negli ultimi anni i film d'animazione hanno dimostrato di aver imparato a fare anche i sequel - cosa di cui non tutti sono capaci - ed è per questo che "Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa", pur essendo il terzo capitolo di questa (ormai) saga, non delude ed è brillante e accattivante come il primo. La cosa sorprendente è che ci riesce senza aggiungere tanti nuovi personaggi, così com'era stato per il secondo, a dimostrazione che quelli pensati per il primo film erano talmente tanti e talmente ben pensati da risultare sempre freschi e riutilizzabili. E' vero che ci si affeziona, ma se un personaggio funziona poco è molto difficile riuscire a portarlo avanti con successo per ben tre film!

Le uniche new entry sono Ericka Van Helsing e il suo bisnonno, impegnati a tramare un piano malvagio per eliminare tutti i mostri. Una menzione d'onore va anche ai pesci-camerieri che gestiscono la nave, assolutamente geniali sia come design che come animazione.

L'idea di base è il classico ribaltamento delle carte in tavola e il messaggio principale del film rimane comunque quello originario, una critica al razzismo di qualsiasi tipo e forma. Inoltre Dennis non è ancora cresciuto, il che fa pensare che i produttori stiano lasciando il tavolo apparecchiato per poter continuare ancora con un franchise che rimane un successo nonostante gli anni.

Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa - Bello ma non bellissimo

Dov'è la fregatura, dunque? Hotel Transylvania è sempre stato - per chi è in grado di capirlo - un capolavoro dal punto di vista tecnico, con animazioni difficilissime e forse il maggior numero di personaggi presenti in scena di sempre; reinterpreta personaggi stra-conosciuti e stra-amati dal pubblico e lo fa con una discreta efficienza, soprattutto per quanto riguarda quelli secondari come Frankenstein, la Mummia, Wayne e l'Uomo Invisibile.

Per chi vuole andare comunque a cercare il pelo nell'uovo e non si accontenta, però, gli Hotel Transylvania, dal primo all'ultimo, peccano sempre in due aspetti: la ripetitività dello schema e l'eccessiva accentuazione di quello che noi, da bravi italiani, definiamo come "volemose bene". Se si va a guardare con attenzione, infatti, la trama è praticamente sempre la stessa: Dracula tradisce la fiducia della figlia volendo fare di testa sua senza ascoltare nessuno e nascondendole le cose, viene scoperto, si becca il cazziatone da Mavis e torna sulla sua strada per concludere con discorsi sentimentali strappalacrime e riconquistare così l'affetto della figlia. Sul terzo fortunatamente la formula viene arricchita da altri avventimenti e nuove relazioni, anche se rimane presente comunque questo solito tira e molla padre-figlia già visto ormai troppe volte.

Il povero Jonathan ormai già dal secondo film è stato relegato al ruolo di spalla neanche troppo comica, una caricatura del giovane medio odierno che, se nel primo funzionava egregiamente, ha la sfortuna di stancare ben presto - molto più degli altri personaggi. Mavis continua ad essere dipinta come una figlia perfetta che capisce, perdona e accetta qualsiasi cosa al punto che potrebbe risultare difficile trovare un singolo spettatore sopra i 6 anni che la trovi simpatica.

"Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa" conferma comunque un concetto fondamentale: è necessario che, se mai esisterà un n°4, il vero protagonista del film diventi Blobby!

Per concludere, i finali che trasudano del sopracitato "volemose bene", dove mai un cattivo rimane cattivo fino all'ultimo e tutti ballano e cantano e ridono e si abbracciano, iniziano a sembrare un tantino nauseanti: va bene che stiamo parlando di un film d'animazione, ma insegnare ai bambini che nella vita tutto finisce a tarallucci e vino e nessuno porta mai rancore per niente potrebbe considerarsi diseducativo, da un certo punto di vista.

Insomma, è vero che quando qualcosa funziona non la si deve cambiare, ma forse un minimo di cambiamento potrebbe rendere un film, già di suo carino e piacevole, un tantino più memorabile.

Valeria Brunori