Un Affare di Famiglia - Recensione: relazioni familiari atipiche nella realtà suburbana di una metropoli nipponica

Con "Un affare di famiglia" il regista Kore’eda Hirokazu realizza un’altra pellicola in cui indaga le dinamiche familiari nel Giappone contemporaneo. Siamo lontani dagli Sky Line dei grattacieli di Tokyo, ma anche dai paesaggi con ciliegi in fiore; in questa storia ci si trova in una non ben definita realtà suburbana la cui collocazione periferica sottintende altrettante periferie del cuore.

Un minuscolo appartamento contiene e nasconde una famiglia decisamente eterodossa i cui legami parentali sono stati stabiliti con modalità atipiche, oltrepassando condotte lecite e legali.

La nonna Hatsue Shibata (Kiki Kirin), proprietaria dell’appartamento e destinataria di una pensione che è quasi l’unica fonte di reddito del nucleo, vuole trascorrere gli ultimi anni della sua vita in compagnia ed è per questo che accetta l’accolita di persone che vive in casa sua come se fosse la sua discendenza. Tra questi c’è Osamu (Lily Franky), che insieme a sua moglie Nobuyo crescono Shota, un figlio non loro, al quale insegnano l’arte del taccheggio. La piccola casa, quasi una tana con relative sottotane, accoglie anche la nipote della nonna Aki, finendo per assumere l’aspetto di un involucro per barboni domestici e accumulatori seriali.

In un freddo giorno invernale, Osamu e Shota, incontrano una bambina affamata con evidenti problemi relazionali. Decidono di rapirla e portarla a vivere con loro.

Un affare di famiglia: la realizzazione del libero arbitrio parentale

Le vicende della prima parte del film ci vorrebbero proporre delle scene poetiche, la famiglia neoformata viene assurta a modello preferibile rispetto a quelle originarie, disfunzionali, prive di contatti emozionali autentici. Ma il merito di Hirokazu risiede nel rappresentare questo gruppo di individui che condividono un percorso di vita, ancora una volta come persone con i loro problemi, con difficoltà relazionali, con vissuti irrisolti. Semplicemente ognuno di loro si trova nella famiglia che ha scelto e sembra viverci al meglio. É il concetto del libero arbitrio parentale che affascina il regista, e i nostri protagonisti sembrano tutti propensi verso la realizzazione di un proprio eudemonismo, dovendosi slegare dai contesti di origine e mettendosi in contrapposizione ad essi. Ma la contrapposizione si estende alla società tutta: alle leggi, alle regole della giustizia, agli operatori sociali, che fanno fatica a leggere le regole del cuore, preferiscono i codici civili e penali e in riferimento ad essi cercheranno di rimettere in ordine la famiglia Shibata.

Gli attori donano nel complesso delle performance accettabili, anche se quasi tutti i personaggi sono poco approfonditi psicologicamente. Si distacca Jyo Kairi, nel ruolo di Shota, l’adolescente dedito ai piccoli furti, proprio perché la sua figura è meglio delineata ed è l’unico che sembra intraprendere un percorso evolutivo morale col procedere della storia.

Il film scorre lentamente, la musica di Haruomi Hosono neanche riesce a vivacizzare alcune scene inutili, legate da un montaggio impreciso, curato da Hirokazu stesso. "Un affare di famiglia" esce nelle sale con la Palma d’Oro presa a Cannes nel 2018, evidentemente le vicende ai margini della società hanno ancora un potere seduttivo sulle capacità di giudizio di una parte della critica cinematografica.

Marco Marchetti