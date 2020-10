Box office Italia: “Greenland” ancora al primo posto

(Box office Italia – 16 – 19 ottobre 2020) “Greenland”, si aggiudica, ancora il primo posto del box office italiano, seguito da “Lockdown all’italiana” di Enrico Vanzina e dal film di Armando Iannucci “La vita straordinaria di David Copperfield”.

“Greenland” rimane sul podio

Il disaster movie, “Greenland” con Gerard Butler è il film più visto del week-end, che si aggiudica il primo posto per il secondo fine settimana consecutivo.

Il film, distribuito da Lucky Red in 442 sale, ha incassato 353.391 euro per un bottino totale di 1.246.618 euro e per un totale di 278.658 biglietti staccati.

Al secondo posto troviamo la new entry “Lockdown all’italiana” di Enrico Vanzina, distribuito da Medusa Film in 363 sale, con un incasso totale di 217.657 euro.

La seconda new entry del week-end, “La vita straordinaria di David Copperfield” di Armando Iannucci si è classificata, invece, al terzo posto ottenendo un guadagno totale di 175.786 euro.

Classifica del Box office Italia Da “Trash-la leggenda della piramide a “Coco”

Seguono al quarto e quinto posto, il film d’animazione “Trash- la leggenda della piramide magica” distribuito da Notorious in 312 sale per un totale di 130.677 euro e una media di 419 euro, e la commedia indie “Un divano a Tunisi” con 110.113 euro, arrivando così ad un guadagno totale di 363.842 euro .

Per la seconda settimana consecutiva troviamo nella classifica, il film “Lasciami andare” di Stefano Mordini, che scende al sesto posto.

Il film, distribuito dalla Warner Bros, durante il week-end ha incassato 88.839 euro per un bottino totale di 316.640 euro.

Nella seconda metà della top ten troviamo, “Lacci“, film di Daniele Lucchetti, che dopo tre settimane dal suo debutto si è classificato al settimo posto con un incasso di 72.303 euro che ha portato ad un ricavo totale di 745.748 euro.

Il film è stato distribuito da 01 Distribution in 224 sale.

Resta in classifica, dopo otto settimane, anche il film di Christopher Nolan “Tenet” , ottenendo l’ottavo posto, arrivando a 6.713.486 euro totali grazie anche ai guadagni del week-end pari a 70.322 euro.

A seguire, troviamo il film di Russell Crowe “Il giorno sbagliato” che dalla sesta posizione scende alla nona.

Dopo quattro settimane dal suo debutto, il film distribuito in 169 sale ha avuto un bottino totale di 1.181.795 euro, incassando nel week-end 62.789 euro.

A contendersi il decimo posto ci sono, invece, il “Divorzio a Las Vegas“, film di Umberto Riccioni Carteni, che dopo due settimane dal suo debutto ha ottenuto un ricavato totale di 236.521 euro e “Coco“, che durante il week-end ha incassato 131.000 euro per un bottino totale di 210.460.015 euro.

Erika Zagari

19/10/2020