Regia: Enrico Vanzina

Cast: Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Martina Stella, Maria Luisa Jacobelli, Romina Pierdomenico, Harmail Kumar

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 15 ottobre 2020

Enrico Vanzina dirige “Lockdown all’italiana”, una commedia che descrive le possibili conseguenze di una pandemia e gli effetti che questa può sortire nei protagonisti. Il film è prodotto da Dean Film e New International e distribuito da Medusa Film.

Lockdown all'italiana: trama e regia

Cosa può succedere quando due coppie prossime alla separazione sono invece costrette da una pandemia e di un conseguente lockdown a restare insieme? A cosa porterà questa convivenza forzata?

Enrico Vanzina parte dagli eventi recentemente e realmente accaduti nel mondo per descrivere gli effetti sortiti da una pandemia sulle persone. E così racconta la vita degli italiani a casa durante il lockdown, intenti a occupare il tempo a proprio modo tra attività sportive, smartworking, giardinaggio e prove di cucina. Il tutto accompagnato da gag divertenti ed esilaranti e spunti di riflessione sul periodo storico che abbiamo e che stiamo vivendo.

Enrico Vanzina inizia la sua carriera come aiuto regista del padre Steno nel 1972 per poi preferire la professione di sceneggiatore. Nel 1976 inizia a scrivere sceneggiature, tra le sue opere “Eccezzziunale...veramente” (1982), “Sapore di mare” (1983) e “Vacanze di Natale” (1983). Con “Lockdown all’italiana” presenta il suo primo film come regista, dopo aver lavorato per decenni come sceneggiatore al fianco del fratello Carlo Vanzina, scomparso nel 2018. L’ultimo film insieme è stato “Caccia al tesoro” nel 2017.

Il cast del film

Nel cast di "Lockdown all'italiana" figura Ezio Greggio che ha preso parte ad altri film dei fratelli Vanzina, come “Selvaggi” (1995), “Yuppies – I giovani di successo” (1986), e serie per la televisione, come “Anni ‘50” (1998) e “Un maresciallo in gondola” (2002).

Di fianco a Ezio Greggio troviamo Martina Stella, che torna al cinema dopo “Natale a 5 stelle” del 2018, Ricky Memphis, protagonista nel 2013 di “Mai Stati Uniti” diretto da Carlo Vanzina e scritto insieme al fratello Enrico, e Paola Minaccioni che ha collaborato alla sceneggiatura.