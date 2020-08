Tratto dal romanzo di Domenico Starnone e scritto da Daniele Lucchetti, Francesco Piccolo e Domenico Starnone, “Lacci” è il film d'apertura, Fuori Concorso, del Festival di Venezia 2020.

La pellicola segue la storia di Aldo e Vanda che ripercorrono le tappe della propria vita, le scelte e i momenti fondamentali che hanno portato ognuno dove è adesso, concentrandosi sul personaggio di Aldo, tra rancore, lealtà e vergogna. Un film drammatico e giallo al tempo stesso, dove i misteri sono i sentimenti, i desideri e tutto ciò che concerne la quotidianità: amore, tradimento, dolore, segreti e l'inevitabile sensazione di invecchiare.

Lacci: la trama

Napoli, anni '80. Aldo e Vanda si sposano da giovanissimi, spinti dall'amore, dal desiderio di indipendenza e di costruire finalmente una dimensione propria e una famiglia. Con il passare del tempo la routine, fatta di giornate e anni sempre uguali a se stessi, inizia a soffocare Aldo, facendolo sentire imprigionato, anche dal matrimonio che limita la sua libertà, tenendolo chiuso in un mondo che inizia a stargli stretto.

Un giorno, la sua crisi lo porta ad essere attratto dalla giovane Lidia, studentessa trentenne con cui sente di aver ritrovato la gioia di vivere. Quel desiderio di cambiamento lo spinge a lasciare tutto ciò che anni prima aveva costruito. Abbandona sua moglie, i suoi figli e il suo lavoro verso Roma, sapendo che potrebbe trattarsi di un qualcosa che non avrà seguito e che, forse, un giorno, potrebbe capire che il suo posto è a Napoli, con la sua famiglia... O forse no.

Le dichiarazioni del regista di “Lacci” Daniele Lucchetti

“Negli ultimi tempi abbiamo avuto paura che il cinema potesse estinguersi”, ha dichiarato. “E invece durante la quarantena ci ha dato conforto, come una luce accesa in una caverna. Oggi abbiamo una consapevolezza in più: i film, le serie, i romanzi, sono indispensabili nelle nostre vite. Lunga vita ai festival, dunque, che permettono di celebrare tutti assieme il senso vero del nostro lavoro. Se qualcuno ha pensato che potesse essere inutile, ora sa che serve a tutti. Con Lacci sono onorato di aprire le danze del primo grande festival di un tempo imprevisto”.