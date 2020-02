Regia: Armando Iannucci

Cast: Tilda Swinton, Gwendoline Christie, Dev Patel, Hugh Laurie, Ben Whishaw, Aneurin Barnard, Peter Capaldi, Sophie McShera, Benedict Wong, Ruby Bentall, Morfydd Clark, Nikki Amuka-Bird, Aimee Kelly, Divian Ladwa, Anthony Welsh, Paul Whitehouse, James Eeles, Zak Holland, Adam Darlington, Israel Ruiz, Mia Hemerling

Genere: Biografico, colore

Durata: 119 minuti

Produzione: Gran Bretagna,USA, 2019

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 7 maggio 2020

“La Vita Straordinaria di David Copperfield” è un film biografico diretto da Armando Iannucci e co-sceneggiato con Simon Blackwell, basato sul romanzo dell'epoca vittoriana “David Copperfield” di Charles Dickens.

“La Vita Straordinaria di David Copperfield” è stato proiettato in prima mondiale al Toronto International Film Festival del 2019, seguito dalla premiere europea, in qualità di film d'apertura del 63 ° BFI London Film Festival.

La vita straordinaria di David Copperfield: la trasposizione cinematografica del romanzo di Charles Dickens

Il film, ambientato durante la rivoluzione industriale inglese, racconta la vita di David Copperfield, dalla sua giovinezza fino all'età adulta: David, orfano di padre e madre, riuscirà, nonostante le difficoltà, a far avverare i propri sogni.

L’infanzia idilliaca di David Copperfield subisce un grave trauma quando, dopo essere rientrato dalla vacanza trascorsa a Yarmouth con la famiglia della sua tata Peggoty (interpretata da Daisy May Cooper), scopre che la sua giovane e vedova madre ha sposato il crudele e prepotente Mr. Murdstone (Darren Boyd).

Da questo momento l’infanzia perfetta di David viene spazzata via, e prima che lui se ne renda conto, viene spedito a Londra con l’obbligo di lavorare nella fabbrica di vetro di Mr. Murdstone, in condizioni molto sfavorevoli.

Qui il giovane Copperfield alloggia con Mr. Micawber (interpretato da Peter Capaldi) e la sua famiglia, perennemente perseguitati dai creditori.

Dopo essere stato informato della morte e del funerale di sua madre, David fugge dalla sua nuova faticosa vita e si mette in viaggio verso l'abitazione della sua ricca zia Betsey Trotwood (Tilda Swinton) e il suo ospite, l'eccentrico Mr. Dick (Hugh Laurie).

Tra i non pochi e preoccupanti problemi che David si trova a dover affrontare, eventi tragici e divertenti, scopre il dono della scrittura e della narrazione, e grazie all’umanità e alla vitalità con cui ha affrontato le mille peripezie che la vita aveva in serbo per lui, riuscirà, nonostante tutto, a costruirsi un futuro di successo.

Il cast

Nel cast di “La Vita Straordinaria di David Copperfield” troviamo oltre al nostro protagonista Dev Patel ("L'uomo che vide l'infinito" del 2015 di Matthew Brown e "The Millionaire" del 2008 di Danny Boyle), anche Tilda Swinton ("Suspiria" del 2018 di Luca Guadagnino e "Solo gli amanti sopravvivono" del 2013 di Jim Jarmusch), Hugh Laurie ("Tomorrowland - Il mondo di domani" del 2015 di Brad Bird) e Gwendoline Christie ("Star Wars: Gli ultimi Jedi" del 2017 di Rian Johnson).