Titolo originale: Unhinged Derrick Borte

Regia: Derrick Borte

Cast: Russell Crowe, Jimmi Simpson, Gabriel Bateman, Caren Pistorius, Michael Papajohn, Sylvia Grace Crim, Lucy Faust, Gretchen Koerner, Donna DuPlantier, Elton LeBlanc

Genere: Thriller, colore

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 24 settembre 2020

"Il giorno sbagliato" è un film dal ritmo serrato che intreccia una situazione personale con una universale. La pellicola è diretta da Derrick Borte e interpretata dal premio Oscar Russell Crowe ed esplora un equilibrio pronto a sgretolarsi e un'instabilità di fondo data da un società frenetica con problematiche che vanno oltre i propri limiti.

L'azione si sviluppa a partire da un momento di vita quotidiana: lo stress e l'insofferenze di essere al volante della propria auto su una strada ad alto traffico si trasforma in qualcosa di imprevedibile e spaventoso.

Il Giorno Sbagliato: la trama

Rachel, una giovane donna, è in ritardo al lavoro, sta guidando la sua auto in mezzo al traffico e ha un diverbio con un altro automobilista fermo al semaforo. Lo sconosciuto si trova in un momento particolarmente delicato della sua vita, si sente inutile, trasparente alla vista degli altri, un eterno emarginato. Lo scontro verbale tra i due ha conseguenze terribili per la protagonista.

Tutti coloro che circondano Rachel, che le stanno attorno e che lei ama diventano bersaglio dell'uomo che si rivela uno psicopatico che trova la sua ragione di vita nel dare una lezione alla malcapitata, una lezione che potrebbe essere fatale, ma che sicuramente farà di lui qualcuno, un essere umano che finalmente lascerà un segno nel mondo.

Una scena di vita quotidiana diventa l'inizio di un incubo, un pericoloso e perverso gioco del gatto col topo che riflette sull'importanza di un singolo istante, su quanto tutto sia relativo, perché non si può mai sapere cosa accadrà quando si scatenerà la rabbia di qualcuno che non si conosce.