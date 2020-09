Regia: Ric Roman Waugh

Cast: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman, Hope Davis, Roger Dale Floyd

Genere: Thriller, colore

Durata: 119 minuti

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Lucky Red, Universal Pictures

Data di uscita: 8 ottobre 2020

“Greenland” è un thriller di Ric Roman Waugh in cui si mette in scena la fine del mondo. Il protagonista, interpretato da Gerard Butler, è un uomo che, pur capendo l’impossibilità di salvare il mondo dal cataclisma che lo sta colpendo, non si arrende al difficile tentativo di mettere al sicuro almeno la sua famiglia.

Greenland: la trama

L’apocalisse globale è vicina: una cometa distruttrice sta per piombare sulla terra. Sembrerebbe che non ci sia più nulla da fare per l’umanità.

Ma, come si sa, la speranza è l’ultima a morire: John (Gerard Butler), la sua ex moglie Allison (Morena Baccarin) e il loro unico figlio Nathan tentano l’impossibile: non si lasciano vincere dalla paura e cercano il modo di mettersi in salvo. Sotto questa terribile spada di Damocle, la famiglia intraprende un insidioso viaggio.

Mentre i frammenti della cometa distruggono intere città, fra il fuoco e le esplosioni, i tre prendono un volo. È l’unica disperata possibilità che hanno per rimanere in vita.

Il conto alla rovescia per la fine incalza e si avvicina sempre più allo zero. Riusciranno ad averla vinta sul cataclisma naturale?

Greenland: il protagonista

La carriera di Gerard Butler è spianata fin dal suo primo lavoro, “La mia regina”, del 1997: nel 2001 ottiene lo Spirit of Scotland Award per il cinema e l’anno seguente gira con Angelina Jolie “Tomb Raider – La culla della vita”.

Nel 2007 è Leonida della trasposizione cinematografica di “300”.

Si fa apprezzare anche in film romantici come “P.S I love you”, “Il cacciatore di ex”, dove è al fianco di Jennifer Aniston, e “Quello che so sull’amore”, diretto da Gabriele Muccino.

Nel 2007 è Mike Banning, il protagonista di “Attacco al potere”. Torna nei suoi panni nel 2019, in “Attacco al potere 3”, enorme successo anche questo di Ric Roman Waugh.