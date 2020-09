Regia: Umberto Riccioni Carteni

Cast: Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Luca Vecchi, Vincent Riotta, Gianmarco Tognazzi

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 8 ottobre 2020

“Divorzio a Las Vegas” è una commedia romantica diretta da Umberto Riccioni Carteni.

“Divorzio a Las Vegas”: la trama

Il film racconta la singolare storia di Lorenzo (Giampaolo Morelli), ed Elena (Andrea Delogu). I due si conoscono durante una vacanza studio in America, quando lui è un noioso ragazzo studioso e lei la classica ragazza bella e impossibile. Durante l’ultimo giorno oltreoceano, Lorenzo ed Elena assumono LSD e, sotto l’effetto della droga, finiscono a Las Vegas, dove si sposano. Da quel momento, si perderanno di vista per vent'anni.

Oggi i due sono adulti e le loro vite sono radicalmente cambiate: Lorenzo è un ghostwriter per politici di qualsiasi schieramento ed Elena è una manager in ascesa, che sta per convolare a nozze con uno degli uomini più ricchi del Paese, Giannandrea Bertolini (Gian Marco Tognazzi). Per poter coronare il suo sogno d’amore, però, la giovane donna deve prima divorziare!

Segretamente, è costretta a tornare a Las Vegas con Lorenzo al fine di annullare quel folle matrimonio.

Questa noia burocratica si trasformerà per i due come una preziosa occasione per riscoprire sé stessi. Dove li porterà il viaggio clandestino?

“Divorzio a Las Vegas”: il regista

Umberto Riccioni Carteni esordisce come assistente alla regia di Cristina Comencini nel 1987. Nel 1990, scrive e redige candid camera per Rai Tre e dal 2005 intraprende la sua carriera di regista pubblicitario, creando diversi spot di Ferrero, Lavazza, Sky Telecom e Tim.

L’esordio di Carteni al cinema è del 2008, col film “Diverso da Chi?”. Nel 2012, è il regista di “Studio illegale”, commedia tratta dal romanzo di Federico Baccomo sul mondo degli avvocati.