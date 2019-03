(Box office Italia: incassi 28 febbraio – 3 marzo 2019) Esordio vincente per il film d’animazione tratto dal manga di Akira Toriyama, che con un incasso di € 1.667.053 si posiziona al primo posto. Il secondo posto è preso da “Green Book”, mentre il gradino più basso del podio è tenuto da “Domani è un altro giorno“.

Box office Italia: Il film d’animazione giapponese parte in quarta

“Dragon Ball Super: Broly – Il Film“, diretto da Tatsuya Nagamine, si posiziona al vertice della classifica nel suo primo weekend di uscita.

Una bella sorpresa per “Green Book”, diretto da Peter Farrelly e premiato agli Oscar nelle categorie Miglior Film, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Attore Non Protagonista, che ottiene la seconda posizione con € 1.084.075, andando a costituire un incasso totale in Italia di € 7.311.311. Un ottimo risultato considerando che il film è nelle sale italiane da cinque settimane e nella precedente classifica occupava il sesto posto.

Marco Giallini e Valerio Mastandrea convincono il pubblico e “Domani è un altro giorno”, diretto da Simone Spada, conquista al suo esordio una terza posizione con € 706.326.

Box office Italia: gli esordienti padroni della classifica

Oltre alla medaglia d’oro di “Dragon Ball Super: Broly – Il Film” e alla medaglia di bronzo di “Domani è un altro giorno”, la classifica dei maggiori incassi italiani del primo fine settimana di marzo vedono la presenza di molti esordienti.

Al quarto posto infatti vi è “Ancora auguri per la tua morte“, diretto da Christopher Landon, con € 553.931.

Precipita dal primo al quinto posto, proprio a causa di tante nuove uscite, il film di Alessandro Genovesi “10 giorni senza mamma” che incassa € 551.831, ottenendo un totale di € 6.669.122. “Croce e Delizia“, altro debuttante della settimana, che ha per protagonista l’anomala coppia Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio, conquista il sesto posto con € 531.121.

Ruzzolone anche per “The LEGO Movie 2“, che scende dalla terza posizione alla settima con € 361.161, ottenendo un totale di € 1.360.984.

Le ultime tre posizioni della top 10 sono occupate da “Il Corriere – The Mule“, che dal secondo posto scende all’ottavo con € 359.824, facendo un totale di € 5.966.906; “C’era una volta il Principe Azzurro” che debutta in nona posizione con € 311.264 e “Un uomo tranquillo“, che totalizza in decima posizione € 284.567, facendo un incasso complessivo di € 1.245.322.

Francesco Fabrizi

4/03/2019