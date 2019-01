Titolo originale: Charming

Regia: Ross Venokur

Cast: Demi Lovato, Wilmer Valderrama, Sia, Nia Vardalos, Ashley Tisdale, Avril Lavigne, John Cleese, Chris Harrison, Dee Bradley Baker, Carlos Alazraqui, Tara Strong, Jim Cummings, Tom Kenny, Steve Aoki, Cory Edwards, Stephen Apostolina, Eric Lopez, Michelle Ruff, Shelly Shenoy

Genere:Animazione, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: USA, Canada 2018

Distribuzione: M2 Pictures

Data di uscita: 28 febbraio 2019

“C'era una volta il Principe Azzurro” segue le vicende di un giovane principe, il quale è stato maledetto fin da bambino dalla sua matrigna. Il suo potere consiste nel far innamorare ogni donna con la sua presenza. Biancaneve, Cenerentola e la Bella Addormentata non sono esentate da tale potere e si ritrovano ad essere fidanzate tutte e tre a loro insaputa con il principe. L’incantesimo si potrà spezzare solamente quando lui troverà il vero amore, prima di aver compiuto 21 anni. Tutto cambia quando il Re stanco di questo suo atteggiamento, invia il principe in missione, accompagnato solamente da uno scudiero. Sotto le vesti da scudiero, però si nascondo una ladra di gioielli, anche lei maledetta, ma al contrario del principe non è in grado di provare amore.

C'era una volta il Principe Azzurro: amori maledetti

“C'era una volta il Principe Azzurro” è un film d’animazione scritto e diretto da Ross Venokur, creatore della serie animata “Game Over”, al suo secondo lungometraggio dopo aver diretto “Get Squirrely” nel 2015.

I produttori del film sono John H. Williams e Henry Skelsey, che in precedenza avevano già lavorato con la DreamWorks per la saga di “Shrek”.

“C'era una volta il Principe Azzurro” ha un cast ricchissimo dove spiccano moltissime cantautrici, che hanno collaborato anche alla realizzazione della colonna sonora. Tra queste sono presenti Avril Lavigne che presta la voce a Biancaneve, Sia che interpreta l’oracolo, Ashley Tisdale (“High School Musical”) nel ruolo di Cenerentola e Demi Lovato (“Camp Rock”, “Sonny tra le stelle”) che presta la voce alla misteriosa ladra di gioielli.

Con un budget bassissimo di appena 20 milioni, il film ha incassato quasi 7 milioni complessivi nei paesi in cui è uscito.