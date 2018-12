Titolo originale: Happy Death Day 2U

Regia: Christopher Landon

Cast: Jessica Rothe, Ruby Modine, Israel Broussard, Suraj Sharma, Sarah Yarkin, Rachel Matthews, GiGi Erneta, Charles Aitken, Steve Zissis

Genere: horror, colore

Durata: 96 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 28 febbraio 2019

In “Ancora auguri per la tua morte” - sequel di "Auguri per la tua morte" del 2017 - la giovane e irriverente Tree Gelbman si troverà nuovamente bloccata nell'incubo di rivivere quotidianamente il giorno del suo compleanno, nonché del suo brutale omicidio. Riuscirà questa volta Tree a scoprire quale segreto la tiene intrappolata in questa spirale senza ritorno?

Ancora auguri per la tua morte: non puoi sfuggire alla morte

In "Auguri per la tua morte" Tree Gelbman (Jessica Rothe) era finalmente riuscita ad andare avanti con la sua esistenza, dopo essere stata reduce della terrificante esperienza di subire costantemente la sua morte per mano di un killer con la maschera di un bambino. L'incubo per Tree sembra però non essersi concluso: improvvisamente, la sua parentesi di felicità è destinata a chiudersi, l'omicida è infatti tornata a minacciare lei e tutti i suoi amici.

Tree sarà ancora bloccata nel loop di tornare al suo ultimo giorno di vita, per scongiurare il destino che la costringe a questa cruenta condanna; e più dell'ultima volta dovrà ingegnarsi per salvare se stessa e i suoi cari.

Ancora auguri per la tua morte: la nuova scommessa di Landon

Nel 2017 “Auguri per la tua morte” oltre ad aver incassato 122 milioni di dollari al botteghino, nonostante fosse stato realizzato con un budget minimo di soli 4,8 milioni di dollari, è stato oggetto di numerosi giudizi positivi della critica, che lo ha definito come uno degli slasher migliori degli ultimi anni. Christopher Landon, ormai noto per successi del calibro di "Paranormal Activity", si cimenta così in una coraggiosa scommessa proponendo un sequel che ricalca le note del cult cinematografico di "Scream". Nonostante l'attesa, i dettagli della trama sono ancora cinti dal mistero.