Titolo originale Dragon Ball Super: Broly

Regia: Tatsuya Nagamine

Cast: Masako Nozawa, Kôichi Yamadera

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: Giappone, 2018

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 28 febbraio 2019

"Dragon Ball Super Broly", prima pellicola cinematografica dedicata alla serie televisiva manga Dragon Ball, dà il via a eventi speciali correlati tra loro, come la pubblicazione in contemporanea di un libro, che segue la trama del film, aggiungendo però ulteriori e nuovi dettagli, e la presentazione di una mostra con illustrazioni originali di Toyotaro e vere pagine del manga interamente a colori.

Dragon Ball Super Broly, le basi per un futuro che sorgono da un'antica tradizione

"Dragon Ball Super Broly", in uscita in 90 paesi del mondo, con il suo stile artistico aggiornato e la fusione di vecchi e nuovi personaggi, basa la sua genesi sul creatore Akira Toriyeama, la sua sceneggiatura, i suoi disegni e la storia originale dei guerrieri Saiyan e del loro potere si dice sia il punto di partenza di una successiva serie animata che arriverà nel 2019.

Dragon Ball Super Broly, la trama ed i personaggi

Broly è ufficialmente descritto così: "Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta a nulla. Dopo la devastazione del pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi tra le stelle, destinati a fati diversi: mentre due trovarono una casa sulla Terra, il terzo fu colmato da un bruciante desiderio di vendetta sviluppando un incredibile potere. Il momento della vendetta è arrivato".

Tre destini dunque si scontrano, Goku, Vegeta ed il temibile guerriero Saiyan Broly, giunto sulla terra con una navicella assieme al padre Paragas. Questa sfida che avrà diversi flashback, legati all'origine degli eroi e della storia, culminerà in una devastante battaglia che farà tremare l'universo intero. Verranno mostrati alcuni retroscena prima della distruzione da parte di Freezer, con un occhio anche al destino dei bambini saiyan mandati alla conquista degli altri pianeti.

Il film vede alla regia Tatsuya Nagamine, già registra del lungometraggio One Piece Film Z ed è distribuito nelle sale italiane da Koch Media.