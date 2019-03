Box Office Italia: “Captain Marvel” domina anche in Italia

(Box Office italia: incassi 7-10 Marzo 2019) Come negli Stati Uniti, l’esordio di “Captain Marvel” spazza la concorrenza. Forte dei premi vinti, regge bene “Green Book” che col suo secondo posto supera la commedia francese “Non sposate le mie figlie 2” in terza posizione.

Box Office Italia: “Captain Marvel” e il suo ottimo debutto

Incassando ben 4.856.250 euro nei primi 4 giorni di programmazione la supereroina Marvel si aggiudica la prima posizione degli incassi del weekend, un esordio che supera addirittura quelli dell’anno scorso di “Black Panther” e “Avengers: Infinity War“.

Il recente vincitore agli Oscar come Miglior Film, Miglior attore non protagonista e Miglior sceneggiatura originale “Green Book” resta stabile in seconda posizione e incassa altri 742.848 mila euro, per un totale di 8.397.470 milioni di euro.

Debutta direttamente in terza posizione “Non sposate le mie figlie 2”, sequel del fortunato film francese del 2014 che incassa ben 607.349 mila euro nel suo primo weekend nelle sale.

Passa dal terzo al quarto posto “Domani è un altro giorno“, di Simone Spada che, con 455.175 euro, arriva alla sua seconda settimana in programmazione a guadagnare un totale di 1.370.479 mila euro.

Asterix e il segreto della pozione: ultimo della top five

Esordiente anche la pellicola d’animazione francese “Asterix e il segreto della pozione magica” che con 340.104 mila euro si aggiudica il quinto posto ed ha la meglio su”10 giorni senza mamma” di Alessandro Genovesi, uscito il 7 febbraio 2019, ora in sesta posizione con 314.155 mila euro, per un totale di 7.147.333 euro di incasso totale.

Scende dalla quarta alla settima posizione “Ancora auguri per la tua morte” di Christopher Landon che con 286.188 mila euro incassati supera la soglia del milione di euro (1.029.874 euro ).

Nelle ultime tre posizioni troviamo:”C’era una volta il principe azzurro” ottavo con 283.464 euro e un totale di 739.969 euro; “I villeggianti” di Valeria Bruni Tedeschi che apre con 275.288 mila euro aggiudicandosi il nono posto e “Croce e Delizia” di Simone Godano che occupa l’ultimo posto della top 10 con 275.022 mila euro di incassi e 985.987 euro totali.

Federico Renis

11/03/2019