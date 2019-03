Box Office Italia: “A un metro da te” spodesta “Captain Marvel”

(Box Office Italia: incassi 21-24 marzo 2019) “A un metro da te”, il film drammatico con Cole Sprouse, supera questo fine settimana la super-eroina “Captain Marvel”. Al terzo posto “Scappo a Casa”, la nuova commedia con Aldo Baglio.

Box Office Italia: L’amore vince sempre

Ottimo l’esordio di “A un metro da te“, film drammatico di Justin Baldoni con Cole Sprouse che nel suo primo weekend al cinema riesce a incassare ben 1.341.429 euro superando addirittura l’ultima produzione della casa delle idee e aggiudicandosi il primo posto in classifica.

Al secondo posto“Captain Marvel” si “accontenta” di 847.085 mila euro di incassi, raggiungendo quota 9.125.566 euro complessivi.Uscito il 6 Marzo, sarà interessante capire se il film riuscirà a superare la quota 10 milioni di euro.

Chiude la Top 3 “Scappo a Casa“, commedia italiana con Aldo Baglio (del fortunato trio Aldo, Giovanni e Giacomo) che debutta al terzo posto e incassa 625.932 euro.

Al quarto posto troviamo “Peppermint – L’angelo della vendetta“. Il nuovo film di Pierre Morel è una rivisitazione al femminile del classico revenge movie che tanto successo aveva portato al regista, ovvero “Taken – Io vi troverò” con Liam Neeson, ma purtroppo, con un incasso nel primo weekend di programmazione di soli 455.450 euro è molto improbabile che il successo di quell’operazione venga ripetuto.

Al quinto posto il nuovo film di Daniele Luchetti con Pif, “Momenti di trascurabile felicità” incassa 443.166 e si porta ad un incasso complessivo di 1.386.825 euro.

Box Office Italia: Horror, Biografie, Anime e Green Book

Al sesto e al settimo posto troviamo rispettivamente “Escape Room” e “Il professore e il pazzo“. L’horror di Adam Robitel si porta nelle casse 404.146 euro (1.363.062 complessivi) , superando di pochissimo il film con Mel Gibson e Sean Penn sulla realizzazione dell’Oxford English Dictionary, che chiude il weekend con 402.276 euro.

In soli due giorni di uscita nelle sale, “My Hero Academia the Movie: Two Heroes” conferma la buona riuscita degli eventi Anime che negli ultimi anni stanno conquistando il pubblico, portandosi a casa 306.112 in pochi giorni di programmazione e chiudendo all’ottavo posto in classifica.

Continua la maratona di “Green Book“, che forte dei numerosi premi vinti agli Oscar guadagna altri 191.825 euro, portandosi ad un incasso complessivo di oltre nove milioni di euro (9.312.995) e aggiudicandosi il nono posto.

Chiude la classifica al decimo posto “Un viaggio a quattro zampe“, il tenero film sul viaggio di un cane alla ricerca del suo padrone incassa 169.590 e raggiunge quota 710.529 di introiti totali.

Federico Renis

25/03/2019