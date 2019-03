Titolo originale: My Hero Academia – The Movie | Two Heroes

Regia: Kenji Nagasaki

Cast: Justin Briner, Christopher Sabat, Ray Chase, Erica Mendez, Keith Silverstein, Brina Palencia, Caitlin Glass, Barry Yandell, J. Michael Tatum, Luci Christian

Genere: Animazione, colore

Durata: 96 minuti

Produzione: Giappone 2018

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 23 maggio 2019

Il mondo di "My Hero Academia"

A causa di una mutazione genetica che ha colpito il genere umano, quattro quinti della popolazione mondiale sviluppa delle abilità dette Quirk. Grazie a queste facoltà, molte sono le persone che decidono di dedicare la loro vita a combattere il male. Questi individui, chiamati Hero, per poter usare i loro poteri in pubblico senza commettere un reato devono essere catalogati e registrati.

Nato senza nessun Quirk, Izuku Midoriya detto Deku, fin da bambino è ossessionato dalle gesta degli Hero, e pur senza nessun superpotere si batte perseguendo il suo ideale di giustizia. La sua forza di volontà è tale che un giorno All Might, l'eroe più potente mai esistito, decide di trasferirgli la sua abilità, il One For All. Questo permetterà al nostro protagonista di entrare nella scuola per supereroi, il Liceo Yuuei. E' qui che Izuku incontra gli amici che lo accompagneranno nel suo percorso per diventare un Hero, ma anche numerosi rivali.

Dal fumetto al cinema

Popolarissimo manga giapponese edito su Weekly Shōnen Jump, in pochissimi anni "My Hero Academia" ha raggiunto vendite e vette di fama che lo hanno fatto paragonare ai grandi mostri sacri del genere come "Dragonball" e "OnePiece". Come spesso accade il successo ha favorito, oltre alla realizzazione di un omonimo anime, una proficua produzione di opere spin-off e videogiochi.

"My Hero Academia - Two Heroes" è il primo lungometraggio tratto dalla serie e porterà sul grande schermo una storia originale. All might, mentore del protagonista, ricevere un invito per recarsi ad un grande raduno scientifico e decide di farsi accompagnare da Deku. Una volta arrivati sull'isola dove si svolge la convention però , un misterioso cattivo darà inizio al suo piano per eliminare tutti gli Hero dalla società.

Successo di pubblico in Giappone, dove ha incassato ben 14 Milioni di dollari ( 1.6 Miliardi di Yen) e distribuito dalla storica Toho, casa madre di Godzilla, il film verrà portato in Italia dalla Nexo Digital grazie alla collaborazione con Dynit.