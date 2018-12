Titolo originale: A Dog's Way Home

Regia: Charles Martin Smith

Cast: Bryce Dallas Howard, Ashley Judd, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi, Barry Watson, Chris Bauer, Lucia Walters, Lane Edwards,Tammy Gillis

Genere: commedia, avventura

Durata: 93 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros Pictures

Data di uscita: 14 marzo 2019

"Un viaggio a quattro zampe" segue la toccante storia di Bella, una vivace cagnolina, che si ritrova ad attraversare l'America per tornare a casa dal suo amato padrone.

Un viaggio a quattro zampe: quando i legami sono indistruttibili

Bella è una gioviale cagnolina che, abbandonata poco dopo la nascita, viene trovata e accolta da Lucas - uno studente di medicina - e dalla sua famiglia. Con i suoi padroni Bella passa gli anni più felici: ha una casa accogliente, degli umani che l'amano e tutto ciò che un cane possa desiderare. Un giorno, però, la sua fortunata esistenza viene completamente sconvolta; infatti per una semplice distrazione si ritrova perduta e lontanissima dalla sua cuccia. L'affetto per i suoi cari è tuttavia più forte di qualsiasi paura; Bella, infatti, intraprenderà un viaggio di più di 600 chilometri per ricongiungersi ai suoi amati.

Un viaggio a quattro zampe: il migliore amico dell'uomo

Charles Martin Smith, dopo il successo del film per ragazzi "L'incredibile storia di Winter il delfino", consacra nuovamente il suo amore per gli animali portando al cinema l'avventuroso viaggio di una cagnolina coraggiosa. Nel suo progetto è supportato dalla penna di Bruce W. Cameron, noto per aver fatto emozionare milioni di persone in tutti il mondo con “Qua la zampa!”. A dar voce alla coraggiosa cagnolina nella versione originale sarà Bryce Dallas Howard, mentre nel cast “umano” compare tra i ruoli principali, la bellissima e talentuosa Ashley Judd.