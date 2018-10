Quarto appuntamento per questo mese di ottobre, con dodici nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche questa settimana.

Film al cinema dal 25 ottobre: i film più attesi

Uno dei film più attesi in uscita da oggi nelle sale è “Halloween”, diretto da David Gordon Green con il ritorno di Jamie Lee Curtis come protagonista. A distanza di quarant’anni dal primo film della saga diretto da John Carpenter, torna sul grande schermo il più pauroso serial killer cinematografico, Michael Meyers. La protagonista della vicenda è ancora una volta Laurie Strode, che arriva al suo ultimo confronto con il serial killer mascherato.

“7 Sconosciuti a El Royale“, è una pellicola thriller diretta da Drew Goddard, che racchiude un cast eccezionale. Questa pellicola porta sul grande schermo una storia ambientata negli anni ’60, in un decadente hotel, in cui si verificano una serie di azioni violente.

“Disobedience” è un film diretto da Sebastián Lelio, con protagoniste Rachel McAdams e Rachel Weisz. Questa pellicola è un adattamento cinematografico del romanzo di Naomi Alderman, che racconta la vita di una donna proveniente da una famiglia ebrea ortodossa, affrontando il tema dell’omosessualità in un contesto fortemente restrittivo.

Film al cinema dal 25 ottobre: i film italiani

Sono quattro i film italiani in uscita da oggi nelle nostre sale cinematografiche, due commedie ma anche un film drammatico e un docu-film realizzato da Paolo Ruffini e Francesco Pacini.

Presentato alla 71° edizione del Festival di Cannes, “Euforia” è il secondo prodotto cinematografico di Valeria Golino come regista con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastrandrea protagonisti. Il film si sofferma sul modo in cui i rapporti interpersonali possano subire notevoli modifiche in seguito alla scoperta di un’imminente avvenimento tragico.

“Uno di famiglia” è una commedia diretta da Alessio Maria Federici con Pietro Sermonti, Sarah Felberbaum e Nino Frassica protagonisti. Il film mette in scena un mix di equivoci e avvenimenti tragicomici tra un professore di dizione e un boss di una potente famiglia malavitosa calabrese, che intende allontanarsi dalla sua famiglia per diventare un attore.

“Achille Tarallo” segna l’esordio alla regia in una commedia di Antonio Capuano. Il film segue la storia di Achille Tarallo, autista di mezzi pubblici per l’Azienda Napoletana Mobilità, marito e padre di tre figli, che sogna una vita diversa infatuato dall’idea di diventare famoso come Fred Bongusto.

Paolo Ruffini e Francesco Pacini abbandonano i cine-panettoni per riportare sui grandi schermi un senso di umanità, che rischia di diventerà un mucchietto di polvere nascosto in un angolo. “Up & Down – Un film normale” non è ambientato in location esotiche, popolate da ballerine mozzafiato, ma focalizza l’attenzione su un’importante tematica sociale: la vita delle persone affette della sindrome di Down.

Film al cinema dal 25 ottobre: le altre uscite

“The Reunion”, è un film svedese diretto e interpretato da Anna Odell. Presentato alla settantacinquesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, porta avanti una forte denuncia contro il bullismo e la sopraffazione.

Dalla Francia arrivano oggi nei cinema due film drammatici. Da una parte troviamo “Angel Face”, diretto da Vanessa Filho con Marion Cotillard protagonista. il film segue la difficile storia di Elli, una bambina francese di otto anni, che dopo essere stata abbandonata da sua madre per un uomo appena conosciuto, dovrà trovare il modo per riaverla indietro.

Dall’altra parte troviamo invece il film “La donna dello scrittore“, diretto dal regista tedesco Christian Petzold. Questa pellicola parte dall’omonimo romanzo di Anna Seghers del 1942 – la storia di un sopravvissuto al campo di concentramento tedesco in cerca di un passaggio sicuro nel Nord America – e arriva fino ai giorni nostri.

Film al cinema dal 25 ottobre: i film d’animazione

Da oggi nelle sale sono presenti anche due film d’animazione rivolti ai più piccoli.

“Minicuccioli – Le Quattro Stagioni”, porta sul grande schermo gli eroi della televisione per i più piccoli. In questo film i Minicuccioli sono i protagonisti di un appassionante viaggio attraverso le quattro stagioni e le conseguenze che i cambiamenti climatici stanno esercitando sulla natura.

“Baffo & Biscotto – Missione spaziale”, è un film d’animazione russo con protagonisti un simpatico e intraprendente gatto e un abitudinario castoro, pronti ad affrontare insieme una grande e pericolosa avventura.

25/10/2018

Tomas Barile