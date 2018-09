Achille Tarallo (2018)

Regia: Antonio Capuano

Cast: Biagio Izzo, Ascanio Celestini, Tony Tammaro

Genere: Commedia, colore

Durata: 103 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 25 ottobre 2018

Prima vera commedia diretta da Antonio Capuano, racconta la storia di Achille Tarallo: autista di mezzi pubblici per l'Azienda Napoletana Mobilità, marito e padre di tre figli, sogna una vita diversa e di diventare famoso come Fred Bongusto. Personaggio e napoletano insolito, Achille detesta la canzone napoletana e traduce in italiano i grandi classici della melodia partenopea.

"Achille Tarallo", il nuovo film di Antonio Capuano al cinema dal 25 ottobre

Commedia all'italiana firmata Antonio Capuano segue le vicende di Achille che, insieme al suo amico Cafè, canta con scarso talento, ai matrimoni che gli procura il sedicente impresario Pennabic, proponendo un repertorio chiamato "Tamarro Italiano". Achille, Cafè e Pennabic vivono in un quartiere popolare di Napoli dove colori e folklore fanno da sfondo e sono i co-protagonisti della storia.

Grande attesa quindi per questi tre curiosi personaggi: un cantante postnostalgico e neotamarro, un amante della lingua italiana e un eterno sognatore, nell’esilarante commedia di Antonio Capuano prodotta da SkyDancers, MAD Entertainment e RAI Cinema in associazione con Notorious Pictures.

Il cast

Il cast formato da Biagio Izzo , per la prima volta nel ruolo di attore protagonista, al fianco dell'attore di teatro Ascanio Celestini ("Senza paura", "Mio fratello è figlio unico", "La pecora nera") e il cantautore italiano Tony Tammaro.