Regia: Sergio Manfio

Genere: Animazione, colore

Durata: n.d

Produzione: Italia 2018

Distribuzione: Videa

Data di uscita: 25 ottobre 2018

Gli eroi della televisione dei più piccoli approdano al cinema con una nuova esilarante avventura da non perdere. I nostri fidati amici sono i protagonisti di un appassionante viaggio attraverso le quattro stagioni e le conseguenze che i cambiamenti climatici esercitano sulla natura.

Minicuccioli - Le Quattro Stagioni: un viaggio naturalista alla scoperta del mondo che ci circonda

I nostri curiosi amici, Portatile, Senzanome, Olly, Diva, Pio e Cilindro, si avventurano alla scoperta dei magnifici segreti della natura. Il film, diviso in quattro parti, una per ciascuna stagione, porterà i bambini a conoscere i sorprendenti cambiamenti che interessano l’ambiente in cui viviamo.

Passando per l’inverno, la primavera, l’estate e l’autunno i minicuccioli insegneranno ai piccoli le differenze tra una stagione e l'altra, nonché tutti gli effetti che esse portano con sé.

Il parco, in particolar modo, sarà lo scenario principale in cui i sei simpatici cuccioli si renderanno conto dello scorrere del tempo. Mostreranno inoltre come anche noi essere viventi e il nostro umore risentano dei cambiamenti del clima.

I minicuccioli-le quattro stagioni: l’importanza di insegnare la natura ai bambini.

Uomo e natura non possono essere considerati due identità indipendenti, pertanto risulta di fondamentale importanza far sì che i bambini vivano a più stretto contatto con la realtà circostante, così da mostrare loro quanti tesori essa ci riserva e ricordarci il rispetto che merita.

Per i minicuccioli, spin-off della serie animata di successo “Cuccioli”, in cui compaiono gli stessi personaggi ma con età differenti, raccontare le prime esperienze dei bambini non rappresenta una novità. Essi sono da anni infatti tra i principali accompagnatori del pubblico più piccolo ( 2-4 anni) nel viaggio allo scoperta del mondo.