Titolo originale: Gueule d’ange

Regia: Vanessa Filho

Cast: Marion Cotillard, Alban Lenoir, Amélie Daure, Ayline Aksoy-Etaix

Genere: Drammatico, colore

Durata:120 minuti

Produzione: Francia 2018

Distribuzione: Sun Film Group

Data di uscita: 25 ottobre 2018

Vanessa Filho porta sui grandi schermi la difficile storia di Elli, una bambina francese di otto anni, che dopo essere stata abbandonata da sua madre per un uomo appena conosciuto, dovrà trovare il modo per riaverla indietro.

Angel Face: crescere prima dei tuoi genitori

Elli ( Ayline Aksoy-Etaix) vive con sua madre Marlene (Marion Cotillard) in un paesino della Costa Azzurra, ma la vita per la piccola bambina non è per niente facile. Marlene conduce una vita dissoluta, all’insegna della droga e della promiscuità e sembra non essere in grado di assumersi le sue responsabilità nei confronti di sua figlia.

Elli, nonostante abbia solo 8 anni e si ritrovi già a farsi carico delle sue insicurezze e di quelle di sua madre, regge bene ai colpi, va bene a scuola e ottiene anche la parte della Sirenetta nella recita scolastica. La sua vita cambia però per sempre quando sua madre fugge con un uomo appena incontrato, abbandonandola al suo destino.

Sola e senza alcuna protezione, Elli deciderà così di trovare appoggio in un giovane ragazzo solitario, nel quale ritroverà la figura paterna che non ha mai né avuto né conosciuto.

Angel Face: un dramma che indaga sulle fragilità umane

Per Vanessa Filho “Angel Face” segna l’esordio alla regia, e si presenta al grande pubblico con un’opera prima che non ha paura di indagare su un tema scomodo quanto difficile, come l’incapacità di essere genitori e le ripercussioni che ciò ha su i minori.

Nel suo dramma la Filho concentra l’attenzione sulla forza e sulle fragilità delle relazioni umane, che spesso sembrano sfuggire ad ogni logica. A rapire l’attenzione dello spettatore sarà però la giovane Ayline Aksoy-Etaix che ci regala una performance straordinaria.