Titolo originale: Two Tails

Regia: Victor Azeev

Genere: Animazione, colore

Durata: 75 minuti

Produzione: Russia, 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 25 ottobre 2018

Dalla Russia arriva sul grande schermo un film d'animazione per i più piccoli, con protagonisti un simpatico e intraprendente gatto e un abitudinario castoro, pronti ad affrontare insieme una grande e pericolosa avventura.

Il lungometraggio d'animazione diretto dal regista di San Pietroburgo Victor Azeev per Eagle Pictures e scritto da Vasiliy Rovenskiy, esce nelle sale italiane il 25 ottobre 2018.

Baffo & Biscotto: Due amici in missione per salvare il mondo

Biscotto è un castoro dolce, estremamente preciso, un po' imbranato e piuttosto attaccato alle proprie abitudini: tutti i giorni, infatti, si prende cura del suo giardino, si allena con una routine di esercizi mattutini e prepara pane e miele per tutti gli abitanti del bosco. La sua vita, però, cambia in modo radicale quando un intrepido gatto di nome Baffo si trasferisce a vivere da lui. I due, infatti, sono molto diversi caratterialmente: Baffo non si riposa mai ed è sempre alla ricerca di nuove avventure mentre il castoro Biscotto non ha la minima intenzione di vedere stravolte le sue abitudini.

Un giorno, all'apparenza normale, una piccola nave spaziale atterra vicino la casa di Baffo e Biscotto.

L'arrivo di una misteriosa razza aliena, rappresentata da tre piccoli esseri chiamati Zaca, Zic e Zuc è in fuga da un gruppo di pericolosi alieni nemici: gli Sgraffignani, che hanno il solo obiettivo di catturare ogni specie animale provenienti da tutti i pianeti per portarli nel loro zoo spaziale sul Pianeta Oscuro. I due amici diversissimi ma uniti nella stessa lotta, Baffo e Biscotto, si trovano dunque costretti a unire le loro forze per un obiettivo comune: salvare i tre piccoli alieni, tutti i loro amici del bosco e il pianeta Terra dai cattivissimi Sgraffignani.