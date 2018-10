Regia: Paolo Ruffini, Francesco Pacini

Cast: Paolo Ruffini, Lamberto Giannini, Pino Insegno

Genere: docu-fiction, colore

Durata: 75 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Fenix Entertainment

Data di uscita: 25 ottobre 2018

Cosa definisce la normalità? Paolo Ruffini si interroga su questa domanda con un toccante docu-film, che seguirà le vicende di una compagnia di attori affetti dalla sindrome di Down cercando di scardinare i confini della “normalità”.

Up&Down-Un film normale: Paolo Ruffini ci fa guardare la normalità da un’altra prospettiva

Paolo Ruffini e Francesco Pacini abbandonano i cine-panettoni per riportare sui grandi schermi un senso di umanità, che rischia di diventerà un mucchietto di polvere nascosto in un angolo. “Up&Down- un film normale”non è ambientato in location esotiche, popolate da ballerine mozzafiato, ma focalizza l’attenzione su un’importante tematica sociale: la vita delle persone affette della sindrome di Down. L’attore e regista toscano Paolo Ruffini seguirà le vicende di 6 attori di una compagnia teatrale itinerante, che tentano di inseguire il proprio sogno di solcare i palchi di tutta Italia, dovendo però affrontare una corsa ad ostacoli contro i pregiudizi che la società di massa nutre nei confronti della loro sindrome. Il risultato? Un toccante documentario sulla forza della vita.

Up&Down-Un film normale: la voglia di vivere che supera tutti gli ostacoli

L’obiettivo principale della pellicola di Ruffini e Pacini non è quello di incassare, ma quello di sensibilizzare il grande pubblico italiano. I due registi vogliono infatti dimostrarci che non siano né la pietà né la carità a dare una svolta alla vita dei malati della sindrome di Down, ma bensì l’accettazione. "Up&Down" porta con sé un messaggio forte, che dimostra che bisogna abbattere le differenze prima di tutto nella nostra mente, così da offrire a tutti quanti pari possibilità di vivere al meglio la proprio vita. L’opera dei due registri sarà portata anche nei teatri della penisola.