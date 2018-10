The Reunion (2018)

Titolo originale: Återträffen

Regia: Anna Odell

Cast: Anna Odell, Anders Berg, Robert Fransson, Sandra Andreis, Rikard Svensson, Niklas Engdahl, Sanna Krepper, Sara Karlsdotter, Christopher Wollter, Minna Treutiger, Malin Vulcano, Erik Ehn

Genere: Drammatico, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Svezia 2013

Distribuzione: Tycoon Distribution

Data di uscita: 25 ottobre 2018

Ci sono fantasmi destinati a tormentarci per tutta la vita e Anna Odell porta in scena i suoi. Interpretando se stessa in “The Reunion”, presentato alla settantacinquesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, porta avanti una forte denuncia contro il bullismo e la sopraffazione.

The Reunion: ci sono ferite che non si chiudono mai

A distanza di vent’anni dal conseguimento del diploma, gli ex-alunni decidono di ritrovarsi per passare una piacevole serata all’insegna della malinconia dei bei tempi andati. Gli anni del liceo non sono però per tutti un dolce ricordo da evocare, per Anna Odell (interpretata da se stessa) infatti essi non sono altro che una ferita che ancora oggi ha molta difficoltà a guarire.

Anna decide però di farsi coraggio e di prendere lo stesso parte alla riunione. Se pur con una timida entrata in scena, Anna troverà il modo di far ricordare a tutti la serata, decidendo di confessare tutto quello che non aveva avuto il coraggio di dire allora.

The Reunion: una forte denuncia contro il bullismo

Non importa quante volte si parli di bullismo, fino a quando ci saranno ragazzi tormentati dalla violenza, fisica o psicologica che sia, non se ne parlerà mai abbastanza. Non è importante quanto duro o imbarazzante sia da ammettere, bisogna sempre trovare il coraggio di parlarne e di affrontare i propri demoni.

Così con “The Reunion” Anna Odell cerca di esorcizzare i propri, e di infondere forza a tutti coloro che sono, o sono stati, vittima di bullismo.