Regia: Sebastián Lelio

Cast: Rachel McAdams, Rachel Weisz, Alessandro Nivola, Cara Horgan, Mark Stobbart, Dominic Applewhite, Sophia Brown, Bernardo Santos, Anton Lesser, Nicholas Woodeson, Allan Corduner

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 114 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Cinema

Data di uscita: 25 ottobre 2018

"Disobedience" è un adattamento cinematografico di un romanzo di Naomi Alderman, che racconta la vita di una donna proveniente da una famiglia ebrea ortodossa. La regia è a cura di Sebastián Lelio, con protagonisti Rachel McAdams, Rachel Weisz, Alessandro Nivola.

La pellicola affronta il tema dell'omosessualità e della "disobbedienza" in un contesto socio-religioso fortemente restrittivo.

"Disobedience": storia di disobbedienza per un amore impossibile

"Disobedience" è ambientato nella comunità ebraica ortodossa della Londra contemporanea. La trama della pellicola segue le vicende di una quarantenne di nome Ronit: una donna emancipata e anticonformista, che torna nella sua città natale per i funerali del padre, il rabbino della chiesa ortodosso-ebraica in cui è cresciuta. Erano anni, che la donna non tornava nella sua comunità dopo il divieto che gli era stato imposto a causa di un'attrazione vietata che aveva provato da adolescente verso amica d'infanzia di nome Esti.

Al suo rientro nella capitale britannica, Ronit incontra proprio la sua amica d'infanzia, ma, scopre che durante la sua assenza, Esti si è sposata con suo cugino David. Dopo questo casuale incontro, le due donne riprendono a frequentarsi, ma, il loro rapporto cambia: da semplice amicizia si trasforma questa volta in un vero e proprio intreccio amoroso e sessuale proibito che, se scoperto, desterà scandalo all'interno della loro comunità religiosa.

Ronit è interpretata dall'attrice Rachel Weisz mentre Esti è impersonata da Rachel McAdams, nel cast di "Disobedience" è presente anche l'attore Alessandro Nivola nei panni del marito di Esti, David.

"Disobedience" è stato presentato all'International Film Festival di Toronto nel 2017 ed è uscito nelle sale americane il 27 aprile 2018.

