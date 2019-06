Questa settimana sono in uscita nove nuovi film nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 20 giugno: i più attesi

Esce oggi nelle nostre sale “Rapina a Stoccolma” con Noomi Rapace, Ethan Hawke e Mark Strong protagonisti. Il film tratto da una storia vera segue le vicende di un rapinatore che decide di entrare nella Banca Centrale di Svezia per ottenere la scarcerazione del suo amico. Tuttavia quella che doveva essere un colpo veloce, si tramuta presto in un’assurda guerra di trincea tra il ladro e la polizia. Durante questa occupazione della banca però si aggiudica in poco tempo la fiducia degli ostaggi, tanto da decidere di sostenerlo nella sua battaglia.

Questa settimana segna il ritorno nelle sale anche di Johnny Depp con il film “Arrivederci professore”. Richard, un professore universitario, scopre di avere un cancro in fase terminale. Il tragico verdetto e il successivo rifiuto delle cure, del dolore e della solitudine lo spingono a lasciarsi andare. Con curiosità e ingenuità l’uomo acconsente a fare nuove esperienze, incontri stravaganti e nuove avventure sentimentali.

Film al cinema dal 20 giugno: le uscite italiane

I film prodotti nel nostro paese in uscita da oggi nelle sale cinematografiche sono quattro, tra questi troviamo thriller, commedie e drammi.

“The Elevator” è l’opera prima del regista messinese Massimo Coglitore, interpretata da James Parks affiancato da Caroline Goodall. Il film ambientato a New York è un thriller psicologico in cui si sposta continuamente il punto di vista della vittima e del carnefice.

“Mai arrendersi” segue le vicende di Enzo Rago, un giovane disoccupato che vive a casa di sua sorella più piccola. Per racimolare qualcosa passa le sue giornate al porto. Qui per caso si trova coinvolto in una conversazione segreta di alcuni uomini legati alla malavita locale. Due clan da sempre rivali stanno mettendo in atto un’operazione su larga scala condivisa da entrambi.

Scritto e diretto da Gigi Roccati “Lucania – Terra Sangue e Magia” è un film drammatico e una favola antica raccontata in un mondo moderno, dove il territorio magico della Basilicata entra in conflitto con tutto il male della moderna società.

Il quarto film italiano in uscita da oggi nei cinema è “Il flauto magico di Piazza Vittorio” diretto da Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu. I registi portano sul grande schermo l’opera di Mozart reinterpretata da tutte le culture musicali di Piazza Vittorio, in cui le vicende e i personaggi si trasformano arricchendosi e sintetizzando tradizioni molto distanti.

Film al cinema dal 20 giugno: le altre uscite

“La prima vacanza non si scorda mai” è la pellicola d’esordio del regista francese Patrick Cassir. Marion e Ben sono due trentenni che vivono in due diverse zone di Parigi che devono il loro incontro, a Tinder. Lei è una donna che ama l’avventura, intrepida e spericolata, lui, di contro, risulta essere il suo opposto. Consci e fieri portavoce della massima “gli opposti si attraggono”, dopo una lunghissima notte di sfrenatezze e trasgressioni, prendono l’impulsiva decisione di partire insieme per le vacanze estive.

“Sir – Cenerentola a Mumbai” è il primo film della regista e sceneggiatrice indiana Rohena Gera. Il film è incentrato sulle storie di otto improbabili candidati indiani che scelgono il matrimonio combinato rinunciando alla possibilità di trovare il vero amore.

“Tulipani – Amore, onore e una bicicletta” segue le vicende di un detective alle prese con uno strano caso riguardante apparentemente la mafia, in un pacifico paese del sud Italia. Le indagini dell’ispettore conducono a una donna canadese che di recente è venuto nel paesino e ha sparso le ceneri della madre italiana. La vicenda s’infittisce quando il detective scopre che la giovane straniera è stata accolta con tutti i crismi a causa di una storia commovente riguardante il padre: l’uomo molto testardo avrebbe percorso in bici il percorso dall’Olanda fino alla Puglia, per poter coltivare i tulipani.

Tomas Barile

20/06/2019