Regia: Mario Tronco, Gianfranco Cabiddu

Cast: Fabrizio Bentivoglio, Petra Magoni, El Hadji Yeri Samb, Ernesto Lopez Maturell, Violetta Zironi

Genere: drammatico, colore

Durata: 83 minuti

Produzione: Italia, Francia 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

I r egisti Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu portano sul grande schermo l'opera di Mozart reinterpretata da tutte le culture musicali di Piazza Vittorio, in cui le vicende e i personaggi si trasformano arricchendosi e sintetizzando tradizioni molto distanti.

Il flauto magico di Piazza Vittorio: la rivisitazione dell'opera classica di Mozart

"Il flauto magico di Piazza Vittorio" è un film musicale in 8 lingue, in cui i musicisti della multietnica Orchestra di Piazza Vittorio rivisitano e reinterpretano l’opera di Mozart, arricchendola e adattandola a un setting moderno, ognuno secondo le proprie tradizioni e culture musicali.

Siamo a Roma nella famosa Piazza Vittorio mentre il sole sta tramontando Omar, un addetto armato di fischietto e cappellino d'ordinanza, si appresta a chiudere i cancelli che separano il giardino dal resto della piazza. Attende l'uscita degli ultimi frequentatori del parco e chiude la porta di metallo con catena e lucchetto. Inizia così questa rivisitazione moderna dell'opera classica "Il Flauto Magico", un racconto tramandato di di bocca in bocca e giunta in modi diversi a ciascuno dei musicisti dell'Orchestra di Piazza Vittorio che la trasformano in una nuova opera d'arte.