Titolo originale: Tulipani: Love, Honour and a Bicycle

Regia: Mike Van Diem

Cast: Ksenia Solo, Giancarlo Giannini, Lidia Vitale, Donatella Finocchiaro, Gijs Naber, Giorgio Pasotti, Michele Venitucci, Anneke Sluiters, Peter Schindelhauer, Elena Cantarone

Genere: Commedia, Drammatico, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Canada, Paesi Bassi, Italia, 2017

Distribuzione: Stemo Distribuzione

Data di uscita: 20 giugno 2019

Regista vincitore di un Premio Oscar come Miglior Film Straniero per "Character - Bastardo eccellente" (1998), Mike Van Diem si getta nella mischia con una commedia dai toni drammatici.

Tulipani - Amore, onore e una bicicletta: racconti, misteri e passioni

La trama è incentrata sulla storia di un detective alle prese con uno strano caso riguardante apparentemente la mafia. In un pacifico paese del sud Italia, avviene un esplosione in una grotta; questo evento porta la polizia sul posto dove trova il cadavere di un uomo. Ma non si tratta di un tizio qualunque, bensì di un ex boss mafioso.

Le indagini dell'ispettore conducono a una donna canadese che di recente è venuto nel paesino e ha sparso le ceneri della madre italiana. La vicenda s'infittisce quando il detective scopre che la giovane straniera è stata accolta con tutti i crismi a causa di una storia commovente riguardante il padre: l'uomo molto testardo avrebbe percorso in bici il percorso dall'Olanda fino alla Puglia, per poter coltivare i tulipani sotto il caldo afoso italiano. I racconti su questa figura quasi leggendaria portano l'ispettore a trovarsi molto coinvolto e appassionato, ma i punti di vista cambiano e così anche i racconti. Qual è la verità che si nasconde dietro quest'uomo? Qual è il quadro generale di questa storia? Domande a cui bisogna cercare una risposta.

Tulipani - Amore, onore e una bicicletta: il cast

Tra gli attori protagonisti figura Giancarlo Giannini ("Hannibal", 2001; "Casino Royale", 2006), famoso interprete italiano nonché doppiatore di innumerevoli personaggi. Il ruolo della donna canadese è interpretato da Ksenia Solo ("Il cigno nero", 2010; "Pets - Vita da animali", 2016).