Titolo originale: Stockholm

Regia: Robert Budreau

Cast: Noomi Rapace, Ethan Hawke, Mark Strong, Christopher Heyerdahl, Bea Santos, Thorbjørn Harr, John Ralston, Mark Rendall, Gustaf Hammarsten, Hanneke Talbot

Genere: Biografico, colore

Durata: 92 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: M2 Pictures

Data di uscita: 20 giugno 2019

M2 Pictures distribuisce un’irriverente commedia firmata Robert Budreau sulla genesi della Sindrome di Stoccolma, con Ethan Hawke e Noomi Rapace.

Rapina a Stoccolma: una surreale storia d’amore

E’ il 1973 quando Lars Nystrom decide di portare avanti una rapina alla Banca Centrale di Svezia per ottenere la scarcerazione del caro amico Gunnar . Per assicurarsi il buon esito del colpo Lars decide di prendere in ostaggio i malcapitati dipendenti e clienti che si trovano all’interno dell’ufficio. Tuttavia quella che doveva essere una veloce rapina , si tramuta presto in un’assurda guerra di trincea tra il ladro Nystrom e la polizia svedese. Lars sembra però non essere un sadico rapitore, tanto da mostrare senza remore le sue insicurezze agli ostaggi, con i quali stringe un insolito e fraterno legame. Nystrom infatti si aggiudica in poco tempo la fiducia degli ostaggi, tanto da decidere di sostenerlo nella sua battaglia contro la polizia che, non riuscendo a credere a questo paradossale cameratismo, giudica gli ostaggi come vittime di un perverso gioco di Lars. In particolare l’amicizia si trasforma presto in amore, Bianca, moglie e madre di due figli, sembra infatti stringere con Lars una complicata relazione sentimentale. Questo evento è notoriamente conosciuto come la nascita della Sindrome di Stoccolma.

Rapina a Stoccolma: la Sindrome

Con Sindrome di Stoccolma si indica una particolare condizione psicologica che si verifica nelle vittime di violenze fisiche, verbali o psicologiche, che nutrono inspiegabilmente sentimenti positivi nei confronti del loro aggressore. La sindrome non è riconosciuta da nessun manuale di psichiatria o psicologia, che la identificano come un sintomo di un malessere più profondo, ma è citata e studiata solo in resoconti giornalistici o in romanzi. Il fenomeno è tuttavia ancora oggetto di diversi studi sperimentali.