Titolo originale: Sir

Regia: Rohena Gera

Cast: Tillotama Shome, Geetanjali Kulkarni, Rahul Vohra, Vivek Gomber, Ahmareen Anjum

Genere: Drammatico , colore

Durata: n/d

Produzione: India, Francia, 2018

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 20 giugno 2019

"Sir - Cenerentola a Mumbai" è il primo film della regista e sceneggiatrice indiana Rohena Gera, selezionato in concorso alla Settimana della Critica al Festival di Cannes del 2018. Rohena Gera presentò nel 2013 il suo Documentario "What's Love Got to Do with It?", incentrato sulle storie di otto improbabili candidati indiani che scelgono il matrimonio combinato rinunciando alla possibilità di trovare il vero amore.

Sir - Cenerentola a Mumbai: la fiaba nell'era contemporanea

In un ambientazione fiabesca messa in scena nell'odierna Mumbai, la giovane Ratna, interpretata da Tillotama Shome, lavora come domestica per Ashwin, interpretato da Vivek Gomber, erede di una ricca famiglia del posto. I due appartengono a mondi completamente diversi: mentre Ashwin conduce una vita apparentemente perfetta, circondato da tutte le ricchezze immaginabili ma disilluso dal proprio futuro, Ratna passa le sue giornate immersa nei suoi sogni, e nonostante non possieda nulla di materiale, è ricca di determinazione e speranza. Un loro inaspettato avvicinamento e l'emergere di nuovi sentimenti porterà allo scontro tra questi due mondi tra loro così opposti e distanti. I due innamorati sapranno resistere di fronte alle barriere che sembrano volerli dividere?

Rohena Gera ha dato inizio alla sua carriera negli Stati Uniti presso gli uffici della Paramount Pictures di New York occupandosi di sceneggiature e soggetti, dopodiché, tornata nel suo Paese d'origine, ha collaborato sia con produzioni indipendenti sia con i grossi successi commerciali di Bollywood, tra cui "Un padre per mio figlio" del 2003 di Rohan Sippy e "Un pizzico d'amore e di magia" del 2008 di Kunal Kohli.

Tillotama Shome è la protagonista femminile, interprete in "Qissa: The Tale of a Lonely Ghost" del 2014 di Anup Singh e "Monsoon Wedding" del 2001 di Mira Nair, mentre Vivek Gomber ha recitato nel film "Court" del 2015 di Chaitanya Tamhane.