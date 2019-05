Regia: Gianluca Ciotta

Cast: Rosario Bonaccorsi, Piero Giugno, Lorena Zirafi, Francesco Ferranti, Angelo Santamaria, Salvatore Termini

Genere: Commedia, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Maxafilm

Data di uscita: 20 Giugno 2019

“Mai arrendersi” segue le vicende di Enzo Rago, un giovane disoccupato che vive a casa di sua sorella più piccola e che cerca di racimolare la giornata al porto di Licata. Un giorno si trova per caso ad ascoltare una conversazione segreta di alcuni uomini legati alla malavita locale. Due clan da sempre rivali stanno mettendo in atto un’operazione su larga scala condivisa da entrambi. Le forze dell’ordine però seguono costantemente i loro passi ostacolando il loro obbiettivo.

Mai arrendersi: un film licatese

“Mai arrendersi” è un film italiano scritto e diretto da Gianluca Ciotta alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa. Il film è stato girato completamente a Licata con solo attori licatesi, anche alla loro prima esperienza nel mondo del cinema.

Questa pellicola non ha solo un protagonista ma diversi personaggi in primo piano che raccolgono piccole storie degli abitanti del posto. È una commedia ma allo stesso tempo riflette le sensazioni che gli abitanti di questo comune in provincia di Agrigento provano sulla loro pelle.

“Mai arrendersi” è una produzione Tecno video e le riprese sono cominciate nel mese di luglio del 2018, mettendo in risalto le più belle sfumature di Licata. Distribuito in oltre cento sale da Maxafilm il regista è interessato anche ad esportare il prodotto in Germania e negli Stati Uniti oltre che presentarlo su diverse piattaforme on demand.