Sono in uscita da oggi nelle nostre sale cinematografiche sette nuovi film provenienti da tante nazioni diverse.

Film al cinema dal 19 settembre: le uscite italiane

“Il colpo del cane” è una commedia del giovane regista Fulvio Risuleo con Edorado Pesce e Silvia D’Amico protagonisti. Il film segue le vicende di due ragazze che durante il loro primo giorno di lavoro come dog-sitter subiscono il furto di un bulldog francese. Lasciatogli da una ricca signora si metteranno immediatamente sulle tracce del ladro, il fantomatico veterinario Dr. Mopsi.

Un altro film italiano in uscita questa settimana è la pellicola indipendente prodotta nel 2009 ma che solo ora ha trovato la distribuzione nelle sale “Torino nera”. Film d’esordio del regista Massimo Russo, la pellicola è incentrata sulla storia di un barbone che assiste all’omicidio di una donna.

Film al cinema dal 19 settembre: le uscite francesi

Due film francesi che hanno come tema principale la famiglia sono in uscita da oggi nelle nostre sale.

“Selfie di famiglia” è una commedia francese diretta da Lisa Azuelos, incentrata sullo speciale rapporto tra una madre e una figlia, diventata ormai adulta e in procinto di andarsene da casa.

Il regista Claude Lelouch in “I migliori anni della nostra vita” riprende i stessi personaggi dei suoi film del 1966 “Un uomo, una donna” e “Un uomo, una donna oggi” del 1986 con Jean-Louis Trintignant e Anouk Aimée protagonisti. In questa nuova pellicola la vita di Jean-Louis, ex campione di macchine da corsa, ha subito una forte battuta d’arresto; soffre di perdita di memoria e la sua intera esistenza appare come un’ombra eterna, se non fosse per uno spiraglio di luce. L’unico ricordo completamente lucido che gli rimane è la sua relazione d’amore con Anne avvenuta cinquant’anni prima.

Film al cinema dal 19 settembre: le altre uscite

“Eat Local – A Cena coi Vampiri” è una commedia horror britannica scritta da Danny King che segna l’esordio alla regia di Jason Flemyng. Il film narra la storia di un gruppo di Vampiri inglesi che si riunisce ogni cinquant’anni in un luogo isolato della Gran Bretagna per discutere di territori e controversie, stabilire le loro quote alimentari e approvare i nuovi membri: quest’anno sarà la Thatcher Farm ad ospitare il loro raduno.

Presentato in concorso al Festival di Cannes del 2018 esce oggi al cinema “Burning – L’amore brucia” il nuovo film del regista sud coreano Chang-dong Lee. Dopo otto anni dal suo ultimo film il regista ritorna in auge con un thriller d’autore molto seduttivo e misterioso. Protagonisti di questa pellicola sono tre personaggi, due uomini e una donna, molto diversi tra loro e ispirati da un racconto breve scritto da Haruki Murakami.

“Antropocene – L’epoca umana” è un documentario prodotto in Canada realizzato da Jennifer Baichwall e Nicholas De Pencier, assieme al fotografo Edward Burtynsky, che segue le tesi dell’Antropocene Working Group. Dopo 10 anni di ricerca, sostiene come gli ultimi 10.000 anni costituiscano un’era geologica vera e propria in cui l’uomo ha modificato la Terra mai come prima e molto di più rispetto ai fenomeni naturali.

P.S. Da ieri è presente nelle nostre sale cinematografiche anche uno dei film più attesi di quest’anno “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino con un cast eccezionale che comprende Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie il tutto ambientato nella California del 1969.

Presentato a questa edizione del Festival di Venezia e per soli tre giorni in uscita al cinema “Chiara Ferragni – Unposted”, è il racconto senza filtri della vita della fashion blogger italiana più famosa al mondo, diretto da Elisa Amoruso.

19/09/2019

Tomas Barile