Regia: Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier

Cast: Alicia Vikander

Genere: Documentario, colore

Durata: 87 minuti

Produzione: Canada, 2018

Distribuzione: Fondazione Stensen e Valmyn

Data di uscita: 19 settembre 2019

"Antropocene - L'epoca umana", dopo "Manufactured Landscapes" (2006) e "Watermark" (2013), è la chiusa di una trilogia di documentari che analizza l'impatto delle attività umane sul nostro pianeta terra. Questo lungometraggio realizzato dai registi Jennife Baichwall e Nicholas De Pencier, assieme al fotografo Edward Burtynsky, segue le tesi dell'Antropocene Working Group che, dopo 10 anni di ricerca, sostiene come gli ultimi 10.000 anni costituiscano un'era geologica vera e propria in cui l'uomo ha modificato la Terra mai come prima e molto di più rispetto ai fenomeni naturali.

Antropocene - L'epoca umana: il braccio violento dell'umanità

Un vaggio durato quattro anni ed attraverso sei continenti , in 43 luoghi e 20 diversi paesi, narrato dalla voce di Alicia Vikander che illustra come l'uomo sta cambiando in maniera irreversibile questo pianeta.

L'epoca geologica conosciuta come Olocene ha avuto inizio dopo l'ultima era glaciale, 11.700 anni fa ed alcuni scienziati hanno ipotizzato che questa epoca abbia ceduto il passo ad una nuova era, l'Antropocene appunto, che definisce il tempo in cui viviamo attualmente e in cui l'uomo è centrale ed ha ridefinito la morfologia del territorio, influenzandone clima e vita.

Una situazione limite in cui l'intervento sta diventando sempre più irresponsabile ed incisivo, tra urbanizzazione selvaggia, sfruttamento intensivo del suolo, deforestazione ed inquinamento.

Passiamo così dalle pareti di cemento in Cina che coprono il 60% della costa continentale per contrastare l'innalzamento dei mari, l'acqua alta a Venezia anche essa fenomeno metereologico, alle più grandi macchine terrestri costruite in Germania, alle miniere di potassio della Russia, alla barriera corallina in Australia, a surreali stagni di evaporazione del litio nel deserto di Atacama, fino ad arrivare a Carrara ed alla escavazione sempre più aggressiva nelle cave di marmo.

Antropocene - L'epoca umana: non una denuncia, ma una presa di coscienza

Un'immagine evocativa che apre e chiude il documentario: le zanne che in Kenya vengono accatastate per essere bruciate dopo averle sequestrate ai bracconieri di elefanti, che uccidono senza pietà per l'avorio da commercializzare sui mercati asiatici.

Intanto ad Hong Kong, in un laboratorio, si lavora avorio per ottenere oggetti di vario tipo, in un procedimento che può richiedere anni di lavorazione, ma stavolta con avorio di provenienza legale, dal momento che arriva dalla Siberia e dai ghiacci che si sciolgono restituendo resti di antichi Mammuth.

Fatti che sembrano apparentemente slegati, collegati dagli autori per generare grande consapevolezza, ma immagini che hanno dato luogo anche a diverse polemiche sull'inserimento ad esempio delle cave apuane, definito da Confindustria come un "errore grossolano e illogico" pur essendo considerato dalla distribuzione della pellicola uno dei passaggi visivamente più emozionanti ed interessanti.

Il film verrà distribuito in Italia da Fondazione Stensen e Valmyn e l'intero progetto si trasformerà in mostra, che debutterà in autunno all'Art Gallery of Ontario ed alla National Gallery of Canada, per poi migrare in Italia negli spazi del MAST di Bologna.