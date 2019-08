Titolo originale: Mon bébé

Regia: Lisa Azuelos

Cast: Sandrine Kiberlain, Yvan Attal, Arnaud Valois, Patrick Chesnais, Victor Belmondo, Arthur Benzaquen, Thaïs Alessandrin, Mickaël Lumière, Camille Claris, Kyan Khojandi

Genere: Commedia, colore

Durata; 87 minuti

Distribuzione: Francia, 2019

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 19 settembre 2019

“Selfie di famiglia” è una commedia francese diretta da Lisa Azuelos, incentrata sullo speciale rapporto tra una madre e una figlia, diventata ormai adulta e in procinto di andarsene da casa.

Selfie di famiglia: ancora un’altra foto

Héloise è una madre single di tre figli, ormai diventati adulti, a cui dedica la maggior parte del suo tempo e del suo impegno. Nonostante ciò riesce ancora a ritagliare dei momenti per se stessa, che occupa uscendo con le amiche di sempre e concedendosi incontri occasionali con diversi amanti, pur non nutrendo più alcuna fiducia negli uomini. Il suo teso equilibrio di “super-mamma” viene però a mancare quando sua figlia minore Jade, ormai diciottenne, le comunica di aver vinto il concorso dei suoi sogni, che la costringe a trasferirsi in Canada. Nel pieno di una crisi di “sindrome dal nido vuoto”, Héloise comincerà a immortalare minuziosamente gli ultimi giorni della loro vita famigliare prima della partenza della ragazza, andando così a creare una sequenza di esilaranti episodi, oltre che una preziosa collezione di ricordi.

Un’emozionante cronaca famigliare



Sandrine Kiberlain è la protagonista di questa dolce e divertente commedia francese, distribuita nei cinema italiani dal 19 settembre 2019 grazie a I Wonder Pictures. Diretta da Lisa Azuelos, che ha già conquistato la Francia e il mondo con i film “Lol - Il tempo dell’amore” ( 2008) e “Lol - Pazza del mio migliore amico” (2012), la pellicola compie un'indagine sui rapporti famigliari, in maniera sofisticata e divertente, senza essere pedante; concentrandosi in particolare su quello madre-figlia.