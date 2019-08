Regia: Elisa Amoruso

Genere: documentario, colore

Durata: n.d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: dal 17 al 19 settembre 2019

A Venezia 76 verrà presentato nella sezione Sconfini il documentario “Chiara Ferragni-Unposted”, racconto senza filtri della vita della fashion blogger italiana più famosa al mondo, diretto da Elisa Amoruso.

Chiara Ferragni - Unposted: la storia di The Blonde Salad

Parteciperà Fuori Concorso alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia il docu-film evento incentrato sulla vita di uno dei personaggi di spicco dell’ultimo decennio: Chiara Ferragni. La giovane influencer italiana, nata a Cremona nel 1987, ha deciso di raccontarsi senza filtri attraverso questo inedito progetto. Elisa Amoruso, regista del film , ha seguito e filmato la vita di Chiara Ferragni, portando sui grandi schermi l’evoluzione dell’influencer dagli anni del liceo a quelli americani, fino al matrimonio con il rapper Fedez e la nascita del loro amato figlio Leone. Lo scopo dell’Amoruso è quello di descrivere le fragilità e le sfaccettature di una donna come tante, che non ha mai smesso di credere nel suo sogno, tanto da riuscire a trasformare se stessa in un vero e proprio fenomeno del web.

Chiara Ferragni - Unposted: dietro la cinepresa

A permettere lo sguardo intimo attraverso cui viene raccontata la vita di Chiara Ferragni, troviamo la profonda amicizia che ha unito la regista Elisa Amoruso con la giovane influencer. Le due donne, legate fin dall'inizio da una grande sintonia, hanno stretto un rapporto che esula da quello puramente professionale. Ciò ha permesso così all’Amoruso di cogliere con maggiore autenticità la vita fuori dai social di Chiara Ferragni.

Il film evento sarà proiettato nelle sale italiane nelle date circoscritte del 17-18-19 settembre 2019 distribuito da 01 Distribution.