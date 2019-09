Titolo originale: Eat Locals

Regia: Jason Flemyng

Cast: Freema Agyeman, Adrian Bower, Roman Clark, Billie Cook,

Charlie Cox, Mackenzie Crook, Annette Crosbie, Tony Curran, Jordan Long, Eve Myles

Genere: commedia, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Gran Bretagna 2017

Distribuzione: Mediterranea

Data di uscita: 19 settembre 2019

"Eat Local - A Cena coi Vampiri" è la commedia horror scritta da Danny King che segna l'esordio alla regia di Jason Flemyng, attore inglese reso famoso dai film "Il figlio di Chucky" del 2004 di Don Mancini e "Viy – La Maschera del Demonio" del 2014 di Oleg Stepchenko.

Eat Local - A Cena coi Vampiri: il Vampire Movie dal British Humor

Un gruppo di Vampiri inglesi si riunisce ogni cinquant'anni in un luogo isolato della Gran Bretagna per discutere di territori e controversie, stabilire le loro quote alimentari e approvare i nuovi membri: quest'anno sarà la Thatcher Farm ad ospitare il loro raduno.

L'inconsapevole Sebastian Crockett, interpretato da Billy Cook ("Green Street 3: Never Back Down" del 2013 di James Nunn), un ragazzo delle consegne con poca educazione, viene portato in questa remota fattoria con la promessa di una notte di passione da un'incantevole donna, Vanessa, che si rivelerà una pericolosa succhiasangue.

Purtroppo, a loro insaputa, un gruppo militare con occhiali a visione fredda, guidato da due colonnelli dalle idee particolarmente differenti, Larousse, (interpretato da Mackenzie Crook - "Pirati dei Caraibi: La Maledizione della Prima Luna" del 2003 di Gore Verbinski) e Bingham (interpretato da Robert Portal - "Il Discorso del Re" del 2010 di Tom Hooper), inizia a circondare la fattoria: ha inizio un assedio!

Mentre diverse dozzine di soldati, tra cui molti giovani con idee poco chiare, combattono per abbattere gli uomini dal sangue freddo e rovinare l’anniversario della sanguinaria congrega, all'interno del seminterrato della Thatcher Farm, la notte di Sebastian diventerà sempre più pericolosa.

Nel cast di "Eat Local - A Cena coi Vampiri" troviamo Vincent Regan ("Biancaneve e il cacciatore" del 2012 di Rupert Sanders), Tony Curran ("Il Gladiatore" del 2000 di Ridley Scott), Charlie Cox ("La Teoria del Tutto" del 2014 di James Marsh) e Jordan Long ("Kingsman: The Secret Service" del 2014 di Matthew Vaughn).

Annette Crosbie ("Into the Woods" del 2014 di Rob Marshall), Freema Agyeman, Eve Myles e Lukaz Leong ("Star Wars: Gli Ultimi Jedi" del 2017 di Rian Johnson).