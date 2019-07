Regia: Fulvio Risuleo

Cast: Edoardo Pesce, Silvia D'Amico, Daphne Scoccia, Silvana Bosi, Anna Bonaiuto

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 19 settembre 2019

"Il colpo del cane" è un film del giovane italiano Fulvio Risuleo, classe 1991, già regista del film "Guarda in Alto" del 2017 e dei cortometraggi "Varicella" del 2015 con cui ha vinto la Semaine de la Critique a Cannes, "Lievito madre" del 2014 con cui ha vinto il terzo premio nella sezione Cinéfondation del festival di Cannes e "Reportage bizarre", sempre del 2014.

Il colpo del cane: un bizzarro mistero da risolvere

Una coppia di ragazze, Rana e Marti, al loro primo giorno di lavoro come dogsitter, subiscono il furto del bulldog francese che era stato affidato loro da una ricca signora. Senza alternative decidono, quindi, di mettersi sulle tracce del ladro, il finto veterinario chiamato Dr. Mopsi, finendo per comportarsi anche loro come delle fuorilegge. Riusciranno a scoprire chi è in realtà il misterioso dottor Mopsi? E cosa lo ha spinto a trasformarsi in questa enigmatica figura?

Nel cast del film troviamo Edoardo Pesce ("Fortunata", di Sergio Castellitto del 2017, "Il Cacciatore" serie tv di Stefano Lodovichi e Davide Marengo del 2018 e "Dogman" di Matteo Garrone del 2018), Daphne Scoccia ("Fiore" di Claudio Giovannesi del 2016), Silvia D’Amico ("Fino a qui tutto bene" di Roan Johnson del 2014, "Non essere cattivo" di Claudio Caligari del 2015, "The Place" di Paolo Genovese del 2017 ) e Anna Bonaiuto ("Loro" di Paolo Sorrentino del 2018, "Napoli velata" di Ferzan Özpetek del 2017, "La ragazza del lago" di Andrea Molaioli del 2007.

"Il colpo del cane" nasce dalla collaborazione tra TIMVISION Production e Revok Film.