Titolo originale: Les plus belles années d'une vie

Regia: Claude Lelouch

Cast: Jean-Louis Trintignant, Souad Amidou, Anouk Aimée, Antoine Sire, Monica Bellucci, Marianne Denicourt, Tess Lauvergne

Genere: romantico

Durata: 90 minuti

Produzione: Francia, 2019

Distribuzione: Europictures

Data di uscita: 19 settembre 2019

Dopo i suoi ultimi lavori "Uno più una" (2015) e "Chacun sa vie" (2017), Claude Lelouch vincitore di un Premio Oscar e della Palma d'oro a Cannes nel 1967 per il film "Un uomo, una donna" (1966), torna all'opera con un progetto condito da un cast storico.

I migliori anni della nostra vita: la trama

La storia segue le precedenti vicende dei personaggi di Anne Gauthier e Jean-Louis Duroc affrontate in "Un uomo, una donna" e "Un uomo, una donna oggi" (1986). Ex-campione di macchine da corsa, ora la sua vita ha subito una forte battuta d'arresto. Duroc soffre di perdita di memoria e la sua intera esistenza appare come un'ombra eterna, se non fosse per uno spiraglio di luce: l'unico ricordo completamente lucido che gli rimane è la sua relazione d'amore con Anne Gauthier avvenuta cinquant'anni prima. Antoine, figlio di Jean-Louis, è ben consapevole di questo problema e decide di aiutare il padre; cerca in tutti i modi di contattare questa donna pur di far avvenire un nuovo incontro con Duroc e magari che possa giovargli parecchio. Antoine riesce nel suo compito e Anne accetta volentieri pur di rifare questo tuffo nel passato con il suo vecchio amore.

I migliori anni della nostra vita: il cast

Una sfilza di attori storici del cinema francese e non solo; troviamo artisti che hanno collaborato con registi del calibro di Federico Fellini e Vittorio De Sica come ad esempio Anouk Aimée, interprete di Anne Gauthier, ex fidanzata di Duroc. Ha la parte di quest'ultimo invece Jean-Louis Trintignant, famoso per il suo ruolo da co-protagonista in "Il sorpasso"(1962) diretto da Dino Risi.