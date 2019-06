Box Office Usa: “Pets 2: vita da animali” batte “X-Men: Dark Phoenix”

(Box Office Usa incassi 7-9 giugno 2019 ) Dopo un testa a testa durato tutto il weekend, a vincere la corsa al botteghino americano è l’ultimo film d’animazione della “Illumination Entertainment”. Vediamo nel dettaglio tutte le posizioni delle classifica incassi di questo fine settimana.

Box Office Usa: Cuccioli vs Mutanti

“Pets 2: vita da animali”, sequel del fortunato film che nel 2016 aveva conquistato il pubblico, replica il successo del primo capitolo e incassando 47.115.000 dollari nel suo primo weekend nella sale si aggiudica inaspettatamente il primo posto nella classifica degli incassi statunitensi.

L’impresa è resa ancor più degna di nota dall’uscita in contemporanea anche dell’ultimo capitolo della saga dei mutanti Marvel, “X-Men: Dark Phoenix “ che finendo però il weekend con un incasso di “soli” 33.000.000 dollari è costretto a fermarsi alla seconda posizione in classifica.

Sull’ultimo scalino del podio, al terzo posto troviamo l’adattamento in live action del classico Disney “Aladdin“, che alla sua terza settimana in sala continua a ottenere ottimi risultati chiudendo il weekend con 24.500.000 dollari, che andando ad aggiungersi agli incassi delle scorse settimane porta la pellicola ad un incasso complessivo di 232.386.000 dollari.

A chiudere la parte alta della classifica troviamo al “Godzilla 2: King of the Monsters“, che dalla prima posizione della scorsa settimana passa direttamente al quarto posto, incassando 15.540.000 dollari per un totale di 78.600.000 dollari complessivi. Quinta posizione per “Rocketman“, il biopic dedicato alla vita di Elton John perde due posizioni e con un incasso di 14.000.000 dollari supera di poco i 50 milioni di guadagno totale, per la precisione 50.499.000 dollari.

Le posizioni dalla 6 alla 10

Sesto posto per “Ma“, il thriller horror di Tate Taylor con Octavia Spencer guadagna 7.820.000 dollari per un complessivo di 32.770.000 alla sua seconda settimana in sala. “John Wick: Parabellum ” continua la sua galoppata verso il successo incassando ad un mese dall’uscita altri 7.400.000 dollari e portando il suo totale a quota 138.663.000 dollari, il settimo posto è suo.

Continuano i record anche per “Avengers: Endgame” che, continuando a macinare grandi numeri, incassa ben 4.800.000 dollari alla sua settima settimana al cinema e si aggiudica l’ottava posizione in classifica. Con un incasso complessivo di 834.366.000 dollari è però difficile immaginare che la pellicola riesca a superare la soglia del miliardo di dollari.

A chiudere la parte passa della top 10 troviamo al nono posto “Pokemon – Detective Pikachu“, che forte delle buone recensioni incassa altri 2.980.000 dollari portando il suo complessivo a 137.402.00 dollari. Decima posizione per “Booksmart”. La prima prova alla regia dell’attrice Olivia Wilde conferma il suo buon risultato con un incasso alla sua terza settimana in classifica di 1.557.000 dollari. Complessivamente ha incassato ben 17.815.000 dollari.