Simon Kinberg firma la dodicesima pellicola dedicata agli eroi mutanti della Marvel dal titolo "X-Men: Dark Phoenix" con protagonista il personaggio della Fenice Nera, Jean Grey, interpretata da Sophie Turner.

X-Men: Dark Phoenix: la fenice risorge sempre dalle sue ceneri

"X-Men: Dark Phoenix" la banda di supereroi mutanti deve affrontare il loro nemico più formidabile e potente: uno di loro, Jean Gray (Sophie Turner). La telepate Jean viene colpita da una forza cosmica mentre è in una missione di salvataggio nello spazio. La ragazza si salva miracolosamente, ma, una volta tornata a casa, scopre che questa oscura forza che l'ha quasi uccisa ha reso i suoi poteri infinitamente più potenti e allo stesso tempo più instabili.

Incomincia, così per Jean Gray una nuova mutazione. La giovane nonostante, tenti in ogni modo di combattere la misteriosa entità che le pervade la psiche, non riesce a contenerla e si trasforma nella potentissima e temibile Fenice Nera. La mutante è fuori controllo e inizia a ferire le persone che ama di più. I legami che tengono unita la giovane famiglia degli X-Men iniziano a sgretolarsi ma i giovani supereroi: Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze e aiutati dall'indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e il cattivissimo Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell'isola di Ganosha, cercheranno in ogni modo non solo per salvare l’anima di Jean, ma anche per evitare che dei terribili alieni invadino la terra sfruttando proprio la forza spaventosa della Fenice.

X-Men: Dark Phoenix: il cast e la produzione

"Dark Phoenix" è basata su un fumetto molto popolare scritto da Chris Claremont e già adattato in "X-Men: Conflitto Finale" del 2006.

La regia è a cura di Simon Kinberg che è stato anche lo sceneggiatore e il produttore degli altri film di questa saga Marvel.

Tra i protagonisti del film spicca sicuramente il nome di Sophie Turner che interpreta la mutante Jean Gray. La Tunner è nota al mondo cinematografico principalmente per il suo ruolo da protagonista nella saga del "Trono di Spade". Fanno parte del cast di "X-Men: Dark Phoenix" anche l'attore scozzese James McAvoy nei panni del Professor X, la bellissima Jennifer Lawrence che interpreta ancora una volta la famelica Mystique e Michael Fassbender che personifica l'imprevedibile personaggio di Magneto.

La pellicola è distribuita dalla 20th Century Fox è nelle sale dei cinema america dal 14 febbraio 2019.