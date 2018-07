Box Office USA: “Mission: Impossible – Fallout” scala la classifica

Box Office USA (27-29 Luglio 2018): “Mission: Impossible – Fallout”, sesto capitolo cinematografico dedicato a Ethan Hunt, l’agente segreto più spericolato del mondo, si piazza al primo posto, seguito da “Mamma mia – Ci risiamo!” e “The Equalizer 2 – Senza Perdono”, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Box Office USA: “Mission: Impossible – Fallout” vince il weekend

Box Office USA: Esordio da record per “Mission: Impossible – Fallout“, sesto capitolo dell’amatissima saga d’azione-spionaggio interpretata da Tom Cruise e iniziata nel 1996, che occupa direttamente il primo posto con un incasso di 61.500.000 di dollari.

Al secondo posto ritroviamo “Mamma mia – Ci risiamo!“, che dopo 10 anni dall’uscita del musical “Mamma Mia!“, torna sul grande schermo con le avventure di Donna, interpretata da Meryl Streep, ricavando nel fine settimana 15.000.000 di dollari, per un totale di 70.425.525 di dollari.

Scende dalla prima alla terza posizione “The Equalizer 2 – Senza perdono“, sequel della pellicola action del 2014, ispirato alla celebre serie televisiva degli anni Ottanta “Un giustiziere a New York”, che nel weekend guadagna 14.000.000 di dollari, per un totale di 64.231.345 di dollari.

“Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa“, film d’animazione a tema horror, perde una posizione collocandosi al quarto posto con un introito di 12.305.000 di dollari nel weekend, per un totale di 119.228.501 di dollari.

In quinta posizione debutta “Teen Titans Go! Il film“, diretto da Aaron Horvath e Peter Rida Michail e prodotto dalla Warner Bros., che incassa 10.510.000 di dollari.

Alla sesta posizione “Ant-Man and the Wasp“, che dopo la scarica di emozioni pesanti e drammatiche di “Avengers: Infinity War” e “Black Panther“, “Ant-Man and the Wasp” regala una raffica di intrattenimento allo stato puro, con un guadagno di 8.400.000 di dollari, per un totale di 183.124.128 di dollari.

Box Office USA: “Gli Incredibili 2” perde ancora posizioni

“Gli Incredibili 2“, sequel ambientato immediatamente dopo la fine del primo film rilasciato nel 2004, continua a perdere posizioni, scala dal quinto al settimo posto, con un profitto di 7.157.000 di dollari nel weekend, per un totale di 572.780.648 di dollari.

A seguire in ottava posizione, “Jurassic World: Il regno distrutto“, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, nei ruoli dei protagonisti, rispettivamente Claire Dearing, responsabile delle operazioni sull’isola-parco divertimento, che nel fine settimana ha un’entrata di 6.775.000 di dollari, per un totale di 397.555.500 di dollari.

“Skyscraper“, con Dwayne Johnson aka The Rock, precipita al nono posto incassando 5.400.000 di dollari nel fine settimana, per un totale di 59.152.760 di dollari.

Alla decima e ultima posizione troviamo “La prima notte del giudizio“, diretto da Gerard McMurray e scritto da James DeMonaco, che nel weekend ricava 2.230.000 di dollari, per un totale di 65.485.875 di dollari.

Mariateresa Vurro

30/07/2018