(Box office USA: incassi 22 – 25 agosto 2019) “Attacco al potere 3 – Angel has fallen” debutta in testa, mentre “Good Boys – Quei cattivi ragazzi” scende al secondo posto. New entry anche in terza posizione per “Overcomer” di Alex Kendrick.

“Attacco al potere 3: Angel has fallen” domina il box office USA

Good Boys – Quei cattivi ragazzi

Novità sul podio del Box Office Usa: “Attacco al potere 3: Angel has fallen” debutta in prima posizione con 21.250.000 dollari. L’action che vede protagonista Gerard Butler scalza “Good Boys – Quei cattivi ragazzi”, che scende quindi in seconda posizione con 11.750.000 dollari. In due settimane, il film diretto da Gene Stupnitsky ha incassato 42.057.505 dollari, duplicando il budget investito dalla produzione.

Altro debutto in terza posizione per “Overcomer” di Alex Kendrick. Il film, per il momento senza distributore italiano, ha incassato 8.200.000 dollari.

Scende in quarta posizione “Il Re Leone” di Jon Favreau, che ha incassato, al suo sesto weekend nelle sale, 8.150.000 dollari. Il film ha raggiunto l’impressionante cifra di 510.635.735 dollari di incasso totale nazionale. Nel mondo, ha raggiunto la nona posizione come maggior incasso della storia del cinema, superando “Avengers: Age of Ultron“.

Cala dalla seconda alla quinta posizione “Fast & Furious – Hobbs & Shaw“. L’action che vede protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham, ha incassato nel weekend 8.140.000 dollari, raggiungendo un totale di 147.701.255 dollari in quattro settimane.

La seconda cinquina della classifica USA

Esordio in sesta posizione per “Finché morte non ci separi“, black comedy di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Il film di casa Fox ha incassato 7.550.000 dollari.

Lo segue, precipitato dalla quarta alla settima posizione “Angry Birds 2“, con un incasso di 6.365.000 dollari nel weekend, che vanno ad aggiungersi al totale USA di 27.091.263 dollari.

All’ottavo posto troviamo l’horror prodotto da Guillermo Del Toro “Scary Stories to tell in the dark“. Al suo terzo weekend, il film incassa 6.000.000 dollari, su un totale di 50.489.202 dollari.

“Dora e la Città Perduta” passa dalla sesta alla nona posizione con 5.200.000 dollari e 43.099.953 dollari complessivi, lasciando in decima posizione “C’era una Volta… a Hollywood“. Il film di Tarantino, con 5.000.000 di dollari e un totale di 123.187.467 dollari alla sua quinta settimana di programmazione, ha comunque registrato dei buoni risultati.

26/08/2019