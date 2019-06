Regia: Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin

Cast: Samara Weaving, Andie MacDowell, Mark O'Brien, Adam Brody, Henry Czerny, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano, Kristian Bruun, Elyse Levesque, John Ralston

Genere: Thriller, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 24 ottobre 2019

“Ready or Not” segue le vicende di una donna che sposa un uomo dedito come tutta la sua famiglia a dei giochi. Quello che la donna non sa è che, la prima notte di nozze si trasformerà in un vero e proprio incubo. Infatti tutta la famiglia dello sposo, formata da ricchi ed eccentrici personaggi, la costringerà a partecipare ad un terrificante nascondino.

Ready or Not: tutto per un gioco

“Ready or Not” è un thriller statunitense scritto da Guy Busick con la collaborazione di R. Christopher Murphy e diretto dalla coppia Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, autori in passato di film horror come “V/H/S” nel 2012 e “La stirpe del male” nel 2014.

Tra i protagonisti di questa pellicola troviamo Samara Weaving (“La babysitter” di McG, “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” di Martin McDonagh), Andie MacDowell (“Fire Squad - Incubo di fuoco” di Joseph Kosinski, “Un'ultima risata” di Greg Pritikin) e Adam Brody (“Benvenuti nella giungla” di Rob Meltzer, “Shazam!” di David F. Sandberg).

La produzione di “Ready or Not” è iniziata nel novembre del 2017 e le riprese principali sono iniziate nel mese di ottobre del 2018 per concludersi nel mese di novembre dello stesso anno.

Prodotto da Bradley J. Fischer, Willem Sherak, James Vanderbilt e Tripp Vinson sarà distribuito nelle nostre sale cinematografiche dalla 20th Century Fox nel mese di ottobre del 2019.