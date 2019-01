Regia: James Bobin

Cast: Isabela Moner, Benicio Del Toro, Michael Peña, Q'Orianka Kilcher, Eva Longoria, Eugenio Derbez, Temuera Morrison, Jeffrey Wahlberg, Madeleine Madden, Adriana Barraza, Christopher Kirby, Malachi Barton, Natasa Ristic

Genere: Avventura, colore

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, Australia, USA, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 24 ottobre 2019

Il regista James Bobin reinterpreta in chiave live-action la seria cult d’animazione “Dora l’esploratrice”.

Dora the Explorer: una nuova avventura per l’eroina della tv

Dora l’esploratrice (Isabela Moner) è una ragazza geniale, cresciuta con i genitori all’insegna dell’avventura, passando tutta la sua infanzia a esplorare le meraviglie della giungla. Tuttavia nessuna missione ha preparato la giovane Dora ad affrontare una tra le sfide più difficili della sua vita: l’inizio delle scuole Superiori. Accompagnata dalla sua inseparabile migliore amica, la scimmietta Boots, e da altri intramontabili personaggi, come Diego e da nuovi amici liceali, Dora, oltre a sopravvivere nella dura realtà delle matricole, deve salvare i suoi genitori, vilmente rapiti, e risolvere un mistero impossibile dietro una civiltà Inca perduta.

Dora the Explorer: la rivisitazione di una serie cult

Il 14 agosto del 2000 esordì la serie d’animazione firmata Nickelodeon, “Dora l’esploratrice”, destinata a diventare un classico della tv. Nota per aver fatto breccia nei cuori dei telespettatori per la sua interazione continua con il pubblico, infrangendo la quarta parete, Dora, accompagnata dai suoi amici, è un personaggio nato allo scopo di insegnare alcune terminologie basi della lingua spagnola, nella versione originale, e della lingua inglese, nelle versioni doppiate.

L’ultimo episodio è stato mandato in onda dalla televisione statunitense il 5 giugno 2014, chiudendo i battenti dopo 14 anni di produzione e 172 episodi. Dalla fortunata serie sono stati tratti numerosi spin-off, come “Dora and friends in città” (2014-2017) e “Vai Diego” (2005-2011).

Il live action vanta un cast stellare, nel quale emergono le stelle del cinema Benicio Del Toro e Eva Longoria, accompagnate da Eugenio Derbez e dalla giovane protagonista Isabela Moner.