Good Boys (2019)

Regia: Lee Eisenberg, Gene Stupnitsky

Cast: Jacob Tremblay, Brady Noon, Will Forte, Millie Davis, Molly Gordon, Chance Hurstfield, Vanessa Przada, Midori Francis, Keith L. Williams

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Usa, 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 7 novembre 2019

Seth Rogen insieme all’inseparabile Evan Goldberg produce una nuova esilarante commedia sull'arte di diventare grandi. Tre ingenui dodicenni sono alle prese con il loro primo bacio e la scoperta dell'altro sesso.

Good Boys: un irriverente racconto di formazione

Max ha dodici anni quando viene invitato, insieme ai suoi inseparabili amici Thor e Lucas, alla sua prima festa di baci, ritrovandosi così di fronte a un mondo nuovo e a lui totalmente oscuro: le ragazze. Incuriosito e sconcertato allo stesso tempo, Max decide così di voler ampliare le sue conoscenze in materia, tanto da coinvolgere i suoi amici in un rocambolesco piano: utilizzare segretamente il drone di suo padre per spiare una coppia di adolescenti. Le cose non vanno però come programmate, i tre vengono scoperti e il drone viene rotto e perduto: Max, Thor e Lucas si ritrovano così a dover riparare le falle del loro piano, vedendosi coinvolti in un’escalation di avventure tragicomiche.

Good Boys: il bello di essere ragazzi

Dopo una vasta produzione di successi al botteghino, come “Suxbad - Tre menti sopra il pelo”(2007), o “Cattivi vicini” (2014), Seth Rogen torna come produttore a parlare di adolescenza e di prime esperienze nel provocatorio ed esuberante “Good Boys”, nelle sale italiane a partire dal 7 novembre 2019. I giovanissimi Jacob Tremblay (Max), Brady Noon (Thor), Keith L. Williams (Lucas) sono i protagonisti di questa nuova commedia presentata per la prima volta l'11 marzo 2019 in occasione del South by Southwest festival, dove ha riscosso il 75% dei consensi.