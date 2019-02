Titolo originale: The Angry Birds Movie 2

Regia: Thurop Van Orman, John Rice

Cast: /

Genere: Animazione, Avventura, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 14 novembre 2019

"Angry Birds 2"è il sequel della pellicola di successo di "Angry Birds - Il Film", che è diventato il numero 1 in 50 paesi di tutto il mondo nel 2016. Con $ 352 milioni al botteghino globale, si è aggiudicato il secondo incasso più alto mondiale per l'adattamento di un videogioco. I giochi di Angry Birds sono stati scaricati oltre 4 miliardi di volte!

Angry Birds 2: la faida tra uccellini e maiali non è ancora finita

Il Re Mudbeard, signore dei maiali, non ha ben digerito l’umiliante sconfitta inflittagli dai pacifici uccelli, incapaci di volare: dopo anni di silenzio, il re e i suoi sudditi sono ormai pronti a dichiarare guerra e a ottenere l’agognata vendetta. I dettagli della trama e dei personaggi non sono stati ancora rivelati, ma il film, in uscita nelle sale americane nell’estate del 2019, godrà della partecipazione di alcune delle star più in vista del panorama mondiale, tra cui la diva Nicky Minaj, il talentuoso Peter Dinklage, e la stellina Disney Dove Cameron. Anche Jason Sudeikis risulta essere confermato come voce del brontolone e misantropo protagonista Red.

Angry Birds 2: da videogioco a pellicola

"Angry Birds" esordisce al cinema nel 2016, ma è già noto, nell’immaginario comune, grazie alla diffusione sulle migliori piattaforme elettroniche nel precedente decennio, dove è diventato un fenomeno mediatico. Il videogioco rompicapo, progettato dall’azienda finlandese Rovio Mobile, diventa in breve tempo un vero e proprio successo, rimanendo a lungo nella lista dei giochi più scaricati di sempre. La trama e le modalità di gioco sono semplici e chiare, caratteristiche che rendono Angry Birds un passatempo alla portata di tutti. I protagonisti, nel film come nel videogioco, sono degli uccellini arrabbiati, che conducono un eterno conflitto con dei maiali ingordi che non fanno altro che rubare le loro uova per cibarsene. L’obiettivo del giocatore sta proprio nel salvare queste piccole uova, sfruttando i differenti poteri dei simpatici e unici pennuti.

"Angry Birds 2" è prodotto da Sony Pictures Imageworks in collaborazione con Rovio Entertainment.