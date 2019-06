Box office Italia: “Pets 2 – Vita da animali” ancora in testa

(Box office Italia – Incassi 13 – 16 giugno 2019) Nel terzo weekend di giugno ancora campione di incassi “Pets 2 – Vita da animali“, che mantiene la prima posizione dopo il weekend di esordio. In seconda posizione “X-Man:Dark Phoenix” spodesta “Aladdin” , che scende in terza posizione.

Box office Italia: i simpatici animali domestici di Illumination mantengono il podio

X-men: Dark Phoenix

Nessuna novità sul podio rispetto alla scorsa settimana, a parte “Aladdin” e “X-men”, che sostanzialmente invertono la loro posizione.

“Pets 2 – Vita da animali”, mantiene la prima posizione con 654.626 euro e un totale di 2.118.949 euro. Quasi 400 mila euro in meno rispetto alla settimana di debutto. Nonostante questo, rimane saldo in prima posizione.

Sale al secondo posto, con 510.350 euro e un totale di 1.802.635 euro, “X-Men: Dark Phoenix” di Simon Kinberg, che alla sua seconda settimana nelle sale supera quindi il live action Disney “Aladdin”, diretto da Guy Ritchie. Il film che vede Will Smith nei panni del Genio della Lampada, alla sua quarta settimana di permanenza nelle sale, cala in terza posizione con 505.855 euro, ed un totale di 13.955.520 euro.

A quattro settimane dall’uscita, “Il traditore” di Marco Bellocchio mantiene la quarta posizione con 248.202 euro per 3.976.133 euro totali.

Al quinto posto abbiamo invece un nuovo esordio: il film “I morti non muoiono“, ironico “zombie movie” di Jim Jarmusch, dopo aver aperto il Festival di Cannes 2019, debutta in sala con 230.338 euro.

Gli altri cinque classificati al box office italiano

Godzilla 2 – King of Monsters

“Godzilla 2 – King of Monsters” scivola dalla quinta alla sesta posizione, con 175.721 euro per un totale di 2.010.401 euro, seguito dal debuttante “Il grande salto“, al settimo posto con 148.767 euro. “Rocketman“, biopic di Elton John, cade invece dalla sesta all’ottava posizione con 123.553 euro e un totale di 1.446.126 euro alla terza settimana di permanenza in sala.

Scende in nona posizione “Polaroid“, il film horror di Notorius Pictures, che aveva debuttato in settima posizione la scorsa settimana. Guadagna 119.311 euro, registrando un totale di 428.004. Infine, perde un’ulteriore posizione Almodovar, alla quinta settimana dall’uscita. In decima posizione, il suo “Dolor y Gloria” guadagna 70.976 euro per un totale di 2.927.344 euro.

Nicola De Santis

17/06/2019