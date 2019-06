Polaroid - Recensione: uno scatto non riuscito

Una macchina fotografica maledetta, un gruppo di ragazzi non particolarmente brillanti e un mostro assetato di sangue. Gli ingredienti sono i soliti, e purtroppo anche la ricetta finale non brilla per inventiva. Il primo lungometraggio del giovane regista norvegese Lars Klevberg approfondisce, con più tempo e budget a disposizione, un’idea sviluppata per uno dei suoi primi corti, ma non si può scendere molto in profondità in una pozzanghera.

Dopo un inizio sconclusionato e banale, nel quale dovremmo essere dispiaciuti della repentina morte di una giovane ragazza di cui a malapena sappiamo il nome e che non avrà poi nessuna relazione con la trama principale, l’oggetto del male finisce nelle mani della protagonista.

Il meccanismo è semplice, un qualche spirito maligno è intrappolato in una vecchia macchina fotografica Polaroid e chiunque ha la sfortuna di essere im-mort-alato andrà incontro a una pessima fine. Il design del “mostro”, un umanoide con una specie di lama al posto del braccio, è quanto mai poco ispirato, l’unica cosa degna di nota è il suo essere sostanzialmente un negativo fotografico ambulante, restio alla luce e alle fonti di calore. Purtroppo queste sue regole non sono particolarmente ferree e verranno dimenticate o ricordate all'evenienza. Il cast è poco coeso. L’unica a salvarsi è la protagonista interpretata da Kathryn Prescott, che riesce a dare naturalezza a un personaggio timido e spesso imbarazzato a relazionarsi col prossimo. Menzione d’onore per Grace Zabriskie che nei pochi minuti sullo schermo si mangia tutti pur interpretando se stessa.

Polaroid: Una montagna russa progettata male

Sappiamo bene che il punto forte dei migliori film horror, o per lo meno dei migliori slasher, non è sicuramente il pretesto di trama per uccidere le più o meno giovani vittime, quanto la messa in scena e la capacità di creare e mantenere la tensione. “Polaroid”, fin dalle prime scene, tradisce questa premessa lanciandoci senza senso di continuità in una serie infinita di jump-scare più o meno telefonati.

Le varie morti si susseguono freddamente non mostrando nessun tipo di inventiva e limitandosi a replicare stancamente la solita combinazione di “apparizione del mostro + rapida morte” senza soddisfare nessuna delle voglie voyeuristiche dell’appassionato del genere. Il convulso twist finale tenta di giustificare inutilmente i 78 minuti passati al cinema ma ormai è troppo tardi.

Se il cortometraggio (che potete vedere qui), col suo minutaggio ridotto e il budget amatoriale riesce paradossalmente a confezionare un prodotto discreto, la versione estesa finisce per risultare un film sgraziato, svogliato e infine dimenticabile. Al regista è stata affidata la regia del prossimo “La bambola assassina”, speriamo che con una sceneggiatura più solida possa dimostrare meglio le sue capacità.

Federico Renis